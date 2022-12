Svoj strelski pohod je oborožen moški začel okoli pol devete ure zjutraj, ko je v bližini železniške postaje v Dresdnu vstopil v banko in med ropom začel streljati, poročajo lokalni mediji. Po poročanju Radia Dresden je moški nato prišel do njihove postaje in začel streljati v vrata, a poškodovanih ni bilo. Zaposleni so poklicali policijo, napadalec pa je tik pred njihovim prihodom skočil v avto in se odpeljal proti središču mesta.

Po poročanju lokalnih medijev se je tam »skril« v nakupovalno središče Altmarktgalerie. Policiji je uspelo evakuirati večino obiskovalcev, oboroženemu nasilnežu pa je vendarle uspelo zajeti zaposlenega in otroka. V uspešni akciji policije sta talca ostala nepoškodovana, storilca pa so prijeli. Ta naj bi bil ranjen. Po navedbah policistov se je moški ob prijetju zdel zelo zmeden. Tiskovni predstavnik policije je sporočil, da domnevajo, da osumljenec trpi za duševno boleznijo.

Policisti prebivalce pozivajo, naj se zaradi lastne varnosti izogibajo središču mesta, začasno pa so zaprli znameniti trg Striezelmarkt. Z napadalcem naj bi že uspeli vzpostaviti telefonski kontakt, na terenu so tudi pogajalci in posebne policijske enote. Po poročanju lokalnih medijev je 40-letnik zjutraj najprej ustrelil 62-letno mamo, truplo katere so reševalci našli v hiši v okrožju Prohlis.