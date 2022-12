Louis van Gaal je izrazil razočaranje, ker se Nizozemski »kljub dobri igri, posebej v drugem polčasu, ni uspelo uvrstiti v polfinale«. Izpostavil je, da so se morali vrniti v igro z dvema goloma v zaključku rednega dela tekme, v kazenskih strelih pa »preprosto niso imeli sreče«. Nizozemski selektor je dejal, da je bil petkov poraz njegove ekipe proti Argentini po enajstmetrovkah v četrtfinalu svetovnega prvenstva »neverjetno boleč«.

Sreča, loterija

»Ni nam uspelo zadeti prvih dveh enajstmetrovk, tako da takrat stvari postanejo res težke. To je stvar sreče, loterija,« je dejal Van Gaal. Enainsedemdesetletni strokovnjak je bil tudi selektor Nizozemske, ko jo je v polfinalu svetovnega prvenstva leta 2014 po enajstmetrovkah prav tako premagala Argentina. »To je že drugič, da smo izgubili proti Argentini na ta način. Igralce sem prosil, naj trenirajo in vadijo enajstmetrovke, zato jim nimam česa očitati. Vrniti se in izenačiti, nato pa izgubiti po enajstmetrovkah, je žalostno.«

Naredil vse, kar je lahko

Van Gaal se je avgusta lani po zdravljenju agresivnega raka na prostati vrnil še tretjič na čelo igralcev v oranžnih dresih. Zasedba oranj je bila neporažena na 20 tekmah pod vodstvom Van Gaala, ki pa se je vseeno odločil, da ne bo več selektor. »Fantje so malodušni. Dali so vse od sebe in sem izjemno ponosen. Imel sem se čudovito,« je dejal. »Neverjetno boleče je videti, kako so nas izločili, saj sem naredil vse, kar sem lahko, da bi to preprečil.«