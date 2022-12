Preiskava posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva bo pokazala, kaj točno se je v ponedeljek zjutraj zgodilo na Policijski postaji Krško, kjer je v tragični nesreči umrl 24-letni policist z območja Ptuja. Proti njemu se je sprožila pištola njegovega 21-letnega kolega in najboljšega prijatelja. Eden od njiju je zaključeval nočno izmeno, drugi je takrat prišel v službo. Na facebook strani Policijske uprave Novo mesto so krški policisti objavili daljši zapis, v katerem so se poslovili od mladega sodelavca.

Usoda kruto posegla v življenji mladih prijateljev

»Vse do usodnega jutra smo bili prepričani, da bo 2022 leto, ki se ga bomo vsi radi spominjali,« so začeli. Jeseni so se namreč razveselili prihoda sedmih mladih policistov, ki so jih s srčnostjo, delovno vnemo in željo po pridobivanju izkušenj na terenu povsem navdušili. Takoj so jih »vzeli za svoje«, med fanti pa so se že v Tacnu spletle močne prijateljske vezi. »Potem je prišlo tisto ponedeljkovo jutro 5. decembra in nepredstavljivo tragična nesreča. Še vedno ne moremo doumeti, kako je usoda lahko tako kruto posegla v življenji dveh mladih prijateljev, naših kolegov policistov, pred katerima bi moralo biti še vse življenje. Vsi smo upali in verjeli, da se bo izšlo drugače, ker smo menili, da tako enostavno mora biti. Novica o Blaževi smrti nas je povsem strla,« so zapisali.

Za vedno v njihovih srcih

Nikakor si ne morejo predstavljati, kaj ob izgubi Blaža doživlja njegova družina, stojijo ji ob strani, skušajo pomagati, vedo pa, da jih ne more nič potolažiti. »Tragedija je globoko zarezala tudi v naš kolektiv. Blaža ni več, a ostal bo z nami za vedno, v naših srcih in spominih,« so še dodali. V mislih pa so tudi z 21-letnim kolegom in njegovo družino, ki se prav tako sooča z nepredstavljivim, saj je bilo njegovo življenje kruto zaznamovano. Vsi mu želijo čimprejšnje okrevanje in pridobitev moči, da bi nekega dne lahko znova zaživel.

Nesočutni naj raje molčijo

»Naše besede pa namenjamo tudi vsem tistim, ki tako lahkotno sodijo o dogodku z zapisi na družbenih omrežjih. Takšne sodbe lahko zaznamujejo življenja. Policisti se pri svojem delu, žal, pogosto soočamo z nesrečami in drugimi tragičnimi dogodki, tudi takimi z najhujšimi posledicami. Zato vemo, kako hudo je, ko splet nesrečnih okoliščin ali trenutek nepazljivosti za vedno zaznamuje življenja številnih. Prav je, da bi veljalo vedno in za vse nas, če ne zmoremo besed sočutja in razumevanja, se raje vzdržimo pisanja,« pa so nagovorili vse tiste, ki so tragično nesrečo neprimerno kritizirali po spletnih družbenim omrežjih.