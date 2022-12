Smrt Georgea Floyda, ki mu je Chauvin s kolenom pritiskal na vrat, dokler ni izdihnil, je po 25. maju 2020 sprožila velike proteste proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi v ZDA, ki so kasneje prerasli v proteste proti simbolom rasizma.

Lane je Floyda držal za noge, ko ga je Chauvin dušil, in je priznal krivdo za sodelovanje pri nenamernem uboju ter dobil tri leta zapora na državnem sodišču. Po njegovem priznanju krivde je tožilstvo zavrglo obtožnico sodelovanja pri umoru.

Kueng, ki je držal Floyda na tleh, je sicer že v zveznem zaporu, odkar je bil zaradi kršenja državljanskih pravic Floydu obsojen na tri leta zapora. Obe kazni naj bi lahko odslužil istočasno. V zveznem zaporu sta tudi bivša policista Tou Thao in Thomas Lane.

27 milijonov dolarjev odškodnine

Thao je med nasiljem odganjal priče, ki so policiste opozarjali, da ubijajo človeka. Thao je bil na zveznem sodišču obsojen na tri leta in pol zapora, na državnem pa še čaka na sodbo sodnika.

Chauvin je bil na zveznem sodišču za kršenje državljanskih pravic Floydu obsojen na 21 let zapora. Na zveznem sodišču je krivdo priznal, potem ko je bil na državnem med drugim zaradi umora leta 2021 obsojen na 22 let in pol zapora. Obe kazni prestaja sočasno, torej bo čez dobrih 20 let na prostosti.

Družina pokojnega Floyda, ki je bil v času umora star 46 let, je od mesta Minneapolis dobila 27 milijonov dolarjev odškodnine.