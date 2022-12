Pri košarkarski Cedeviti Olimpiji lažje dihajo. Ne le, da se je trener Jurica Golemac razveselil povratka poškodovanih igralcev, temveč so Ljubljančani zabeležili tudi prvo evropsko zmago, ko so v Stožicah suvereno na kolena spravili nemški Ulm. Ker ena lastovka še ne prinese pomladi in imajo zmaji kljub temu v evropskem pokalu katastrofalno razmerje zmag in porazov (1-6), je Golemac še naprej previden. »Ničesar še nismo naredili. Zmaga v Evropi je bila dobrodošla, a treba je delati naprej,« pravi Olimpijin strateg, ki se bo z igralci v 10. krogu lige ABA srečal z visoko oviro. V Stožice prihaja evroligaški Partizan, ki je lani padel po podaljšku v nabito polnem Tivoliju.

V zmajevem gnezdu bodo optimizem pred pomembnim obračunom črpali iz dejstva, da ekipa od povratka poškodovanih igralcev deluje povsem drugače. Širša rotacija Golemcu omogoča lažje delo, saj so igralci bolj spočiti, posledično pa so odstotki zadetih metov boljši. Hkrati raste tudi agresivnost v obrambi. Zahteven preizkus proti Partizanu bo Olimpijinemu trenerju dal nove odgovore. Morda dvoboj proti tako odmevnemu nasprotniku prihaja nekoliko prehitro, a bo po drugi strani moštvo trenerja Željka Obradovića v Ljubljano pripotovalo po težkem in emotivno zahtevnem četrtkovem obračunu proti Crveni zvezdi v evroligi, ko so pred razprodano Štark Areno klonili v zadnjih sekundah po zadeti trojki Nemanje Nedovića. »O Partizanu ni treba izgubljati besed. Na lansko zasedbo so dodali še štiri ali pet evroligaških igralcev, o čemer lahko mi samo sanjamo. Zagotovo bomo močno motivirani, ob tem nimamo nobenega pritiska, tako da lahko gremo v tekmo sproščeni,« je zaključil Jurica Golemac.

Liga ABA, 10. krog: Igokea – Zadar 81:84, danes ob 16. uri: MZT – Borac, ob 18. uri: C. zvezda – Mornar, ob 20. uri: Budućnost – S. centar, jutri ob 17. uri: Split – Mega, ob 19. uri: Olimpija – Partizan, ponedeljek ob 18. uri: FMP – Cibona.