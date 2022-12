Svetovni pokal v alpskem smučanju se je iz Severne Amerike preselil v Alpe. Moški bodo danes in jutri tekmovali v Val d'Iseru, ženske pa v Sestrieru. Tudi spored bo podoben, saj bosta danes veleslaloma, jutri pa slaloma. Za Slovenijo bosta v Italiji oba dneva tekmovali Ana Bucik in Neja Dvornik, pri moških pa bosta v Franciji danes startala Žan Kranjec in Štefan Hadalin, jutri pa Hadalin in Tijan Marovt. Start prve in druge proge bo oba dneva pri moških ob 9.30 in 12.30, pri ženskah pa ob 10.30 in 13.30.

Na prvem moškem veleslalomu sezone sta se izkazala oba slovenska alpska smučarja. Žan Kranjec je v Söldnu zaostal le za Marcom Odermattom, Štefan Hadalin pa je po večmesečnem premoru zaradi osebnih težav navdušil z devetim mestom. Na zmagovalni oder se je v Söldnu povzpel še Norvežan Henrik Kristoffersen. Slalom za moške je edina disciplina, v kateri v tej sezoni še ni bilo tekme. Lanski vrh je bil izjemno širok, mali kristalni globus pa bo branil Kristoffersen, ki se mu je najbolj približal Avstrijec Manuel Feller, s tretjim in četrtim mestom v skupni razvrstitvi pa sta navdušila Norvežana Atle Lie McGrath in Lucas Braathen, ki ju je ločila le točka.

Ženske so se v tej sezoni pomerile že na treh slalomih. Na prvih dveh v Leviju je bila najboljša Mikaela Shiffrin, ki je tudi vodilna v skupnem seštevku, v Killingtonu pa sta si prvo mesto delili Švicarka Wendy Holdener in Švedinja Anna Swenn Larsson. Ana Bucik je na treh preizkušnjah zbrala 96 točk in zaseda sedmo mesto v disciplini. Neja Dvornik je z 39 točkami 19. in je na dobri poti, da si zagotovi nastop na finalu svetovnega pokala. V veleslalomu so se ženske v tej sezoni pomerile le enkrat, ko je v Killingtonu zmagala Lara Gut Behrami, Slovenija pa na rezultatski tabeli še nima nobene točke.

Omenimo še razveseljivo vest za slovensko alpsko smučanje, da se je po več tednih rehabilitacije na sneg vrnila Tina Robnik in da je do vrhunca sezone, Zlate lisice v Kranjski Gori, še manj kot mesec dni, ko bosta v Podkorenu 7. in 8. januarja dva ženska veleslaloma.