Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi bodo s tekmami 20. kroga od danes do ponedeljka sklenili letošnji del sezone. Lahko se zgodi, da zaradi neugodnih vremenskih razmer ne bodo odigrali vseh tekem. Razplet zadnjih petih tekem bo odvisen tudi od tega, koliko bodo igralci z mislimi že na počitnicah, saj bodo nekateri v slačilnico prišli že s kovčkom, da bodo takoj po zadnjem pisku sodnikov odpotovali v svojo domovino. Medtem ko ima Olimpija udobno prednost 13 točk, so od drugega do šestega mesta le štiri točke razlike. Prvega zasledovalca Koper čaka danes gostovanje v Šiški, kjer bodo razmere za igro zelo zahtevne. Olimpija komaj čaka konec jeseni, saj je ekipa neverjetno padla v formi, zato bo jutrišnje gostovanje pri zadnjeuvrščenem Taboru zahteven zalogaj, ki se lahko konča z novim neuspehom. Igra Olimpije z veliko posestjo žoge in malo goli je vse bolj podobna reprezentanci Španije ter je postala povsem predvidljiva za tekmece. Trener Albert Riera vse bolj izgublja živce, se preveč prepira in ne rokuje s tekmeci, ker ne igrajo, ampak žogo predvsem nabijajo v protinapade. Olimpija ima težave z neučinkovitostjo (le 10 golov na zadnjih devetih tekmah) in na zadnjih dveh derbijih, ko je imela možnost, da prednost poveča na 15 točk, v Stožicah sploh ni dosegla zadetka. Vodja napada Mustafa Nukić je povsem iz forme in je zadnji gol dosegel sredi septembra. Garač Agustin Doffo je izžet, Timi Max Elšnik, Svit Sešlar in Mario Kvesić so nekonkretni, bočni branilci pa nenatančni pri predložkih.

Glede na trenutno formo je Maribor je edini klub, ki ne želi na premor do 11. februarja, saj je nanizal štiri zmage z razliko v zadetkih 16:1. Pred gostovanjem Gorice v Ljudskem vrtu je edino vprašanje, koliko žog bo končalo v mreži Primorcev, ki so tudi v precej boljši zasedbi serijsko izgubljali medsebojne tekme. Radomelj na tekmi s Celjem ne bo vodil trener Nermin Bašić, saj je po neuspehih sporazumno prekinil pogodbo z vodstvom kluba. Ekipo bosta proti Celju vodila pomočnika Rok Hanžič in Amir Botonjić. Zadnja tekma bo v ponedeljek med Muro in Domžalami.

Pari 20. kroga, danes ob 13. uri: Bravo – Koper, nedelja ob 13. uri: Tabor – Olimpija, ob 15. uri: Maribor – Gorica, ob 17.30: Radomlje – Celje, ponedeljek ob 17.30: Mura – Domžale. x