Več učencem OŠ Livada je bilo slabo. Je kriva pašteta?

Več učencev ljubljanske osnove šole Livada je tožilo zaradi želodčnih težav. V četrtek so imeli za malico tunino pašteto, na kateri so opazili spremenjeno barvo. Inšpekcija za varno hrano in NIJZ še preverjata, ali so zdravstvene težave otrok povezane s tem živilom.