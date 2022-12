Kuku, pomlad je že tu

Minuli četrtek je bil v Beogradu v polni Areni (18.000 gledalcev) mestni košarkarski derbi med Partizanom in Crveno zvezdo v okviru evropske košarkarske lige, kar je pomenilo, da so mnogi privrženci košarke v Evropi in po svetu beograjski derbi videli prvič. Angleški komentator je izgubljal glas, kričal v eter njemu tujejezične izraze, kot so »trojka«, »grobari«, »veciti derbi«, ter malodane zabentil nad življenjsko usodo, da ni rojen v Beogradu. Generalno se je beograjski derbi spromoviral kot najboljša možna evropska košarkarska tekma. Srbska košarka resda stagnira, a ostaja dejstvo, da Srbi to že tako strastno igro doživljajo najbolj strastno. O. K., tudi Grki ne zaostajajo.