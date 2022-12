Velikih presenečenj v odgovorih treh kandidatov za predsednika OKS - ZŠZ Tomaža Barade, Franja Bobinca in Janeza Sodržnika ni bilo, saj so večinoma ponavljali odgovore, ki smo jih v intervjujih z njimi objavili v sobotnem Objektivu. Najbolj zanimiv je bil njihov odgovor na naše vprašanje, koliko glasov napovedujejo, da bodo prejeli na volitvah, ki bodo 16. decembra v Ljubljani. Franjo Bobinac je dejal, da bo v prvem krogu zbral največ glasov in da bo o zmagovalcu odločil drugi krog. Janez Sodržnik je ponovil, da računa na zmago v prvem krogu, če pa bo prišlo do drugega, se bo v njem pomeril s Tomažem Barado. Slednji pa je dejal, da niti noče postati predsednik krovne športne organizacije, če v prvem krogu ne bo prejel največ glasov, saj bi to pomenilo neiskrenost volilnega telesa. V drugem krogu pa napoveduje dvoboj z Janezom Sodržnikom.

Ko smo Franja Bobinca vprašali, kako komentira, da sta ga tekmeca že izločila iz boja za prvega moža, je odgovoril, da bi Sodržnik napovedoval zmago, tudi če bi se v tenisu pomeril z Nadalom, Barada pa, če bi se v ringu pomeril z najmočnejšim na svetu. Oba podpredsednika OKS - ZŠZ sta nam po koncu soočenja odgovorila, da sta bila njuna odgovora iskrena, saj da razmere na terenu Franju Bobincu kažejo slabe rezultate. Barada je še namignil, da bo v zadnjem tednu največ pozornosti posvetil iskanju glasov v drugem krogu, Sodržnik pa, da ga čaka še zelo pester teden.

Zanimivo je bilo tudi, ko so kandidati drug drugemu postavljali vprašanja. Janez Sodržnik se je sicer temu izognil, Bobinac in Barada pa sta bila konkretnejša. Barada je Bobinca vprašal, zakaj sploh kandidira za predsednika, če pa je v času, odkar je član izvršnega odbora OKS - ZŠZ, manjkal na večini sej. Bobinac je odgovoril, da bo imel časa vse več, da šport obožuje in spoštuje ter hkrati verjame, da lahko pomaga slovenskemu športu. Bobinac je tudi dejal, da v primeru, da ne bo izvoljen za predsednika olimpijskega komiteja, ne bo sodeloval v odločevalskih organih OKS. Bobinca je zanimalo, od kod izvirajo nesoglasja obeh podpredsednikov, ki jih je čutiti znotraj olimpijskega komiteja. Tako Barada kot Sodržnik sta odgovorila, da se vselej lepo pozdravita, se spoštujeta, da pa so njuna prepričanja drugačna.

Najmanj vsebinskih odgovorov izmed trojice kandidatov je ponudil Tomaž Barada, ki je večkrat poudaril, kaj vse bi moral slovenski šport storiti, da bi bil bolje organiziran in da bi prejel več državnih sredstev, bolj malo pa je govoril o vsebinah. Bobinac je še enkrat poudaril, da je primeren kandidat za predsednika za tiste, ki si želijo sprememb v slovenskem športu, če pa kdo misli, da je vse v najlepšem redu, naj zanj raje ne glasuje. Janez Sodržnik je vztrajal pri drži, v kateri ni prostora za poraz na volitvah. Zato se je že sestal z Zoranom Jankovićem glede nadaljnjega sodelovanja, Jocom Pečečnikom glede reševanja problematike Plečnikovega stadiona, dan po volitvah, v soboto, 17. decembra, pa bo na sedežu OKS že sklical prvi kolegij. Na vprašanje, kako bi vsaj teoretično prenesel poraz, je odvrnil, da športno; tudi ko izgubi partijo tenisa, tekmecu vselej čestita.