Medtem ko sta prva dva udeleženca polfinala svetovnega prvenstva v nogometu že znana, bosta danes še druga dva. Maroko bo poskušal proti Portugalski priti do novega presenečenja in postati prva afriška država, ki se je prebila med najboljše štiri na mundialu. Francija in Anglija se bosta pomerila v klasičnem evropskem derbiju, ki ga navijači zelo nestrpno pričakujejo.

Maroko – Portugalska (danes ob 16. uri)

Čeprav naj bi bil Cristiano Ronaldo po tem, ko ga selektor Fernando Santos ni uvrstil v prvo enajsterico tekme osmine finala proti Švici, nejevoljen, iz portugalskega tabora zatrjujejo, da je vse v najlepšem redu. To potrjujejo tudi posnetki s treningov, na katerih je veliko smeha in dobre volje. Na papirju ima Portugalska najlažje delo v četrtfinalu, a je Maroko do zdaj dokazal, da je več kot zasluženo med osmimi najboljšimi reprezentancami na svetu. »Maroko spoštujemo in se zavedamo, da nas čaka težko delo, a hkrati verjamemo v svojo kakovost. Ronaldo? Vsi igralci na klopi so del ekipe, vsak je pomemben,« pravi portugalski selektor Fernando Santos, ki je tako že dal vedeti, da Cristiana Ronalda tudi to pot ne bo v prvi enajsterici. »Ne nameravamo se ustaviti. Spoštujemo vsakega nasprotnika in vsekakor nismo prepotentni. A verjemite mi, da bomo neugodni tudi za Portugalsko. Prišli smo med osem najboljših reprezentanc na svetovnem prvenstvu, zato ne vidim razloga, zakaj ne bi tudi mi sanjali o naslovu prvaka,« je jasen selektor Maroka Walid Regragui.

Anglija – Francija (danes ob 20. uri)

Tako Anglija kot Francija sta se v četrtfinale prebili suvereno. Anglija je bila s 3:0 boljša od Senegala, Francija s 3:1 od Poljske. Otočani že od leta 1966 sanjajo o drugem naslovu svetovnega prvaka, galski petelini pa želijo postati tretja reprezentanca v zgodovini po Italiji (1934, 1938) in Braziliji (1958, 1962), ki bi tekmovanje osvojila dvakrat zapored. »Na takšni tekmi nima smisla samo čakati nasprotnika. Verjamemo, da lahko s posestjo ranimo Francijo, in to bomo tudi poskušali. Ta ekipa je bila že v številnih težkih bitkah. Igralci imajo v nogah tudi iz klubov veliko pomembnih tekem. Ne bomo se ustrašili,« Franciji sporoča selektor Anglije Gareth Southgate, ki je prepričan, da lahko Kyle Walker ustavi izjemnega Kyliana Mbappeja. S petimi goli je Francoz najboljši strelec prvenstva. »Če vedo, kako ustaviti Kyliana, potem je to dobro zanje. Devetnajst preostalih ekip v francoskem prvenstvu in tiste iz lige prvakov recepta še niso našle. Naj vas razočaram – Kylian ne bere časopisov in internetnih portalov. Te stvari ga ne zanimajo. Osredotočen je le na nogomet in naslednjega nasprotnika. Verjemite mi, da bo pripravljen. Tako kot bomo vsi drugi,« odgovarja francoski reprezentant Youssouf Fofana.