In v takem kaosu so se zdravniki, zbrani v sindikatu Fides, odločili, da bodo stavkali. Fidesu predlagamo, da tokrat stavko organizira tako, da bodo zdravniki delali dvojno, vsak pacient bo lahko kadar koli brez problema prišel do zdravnika, za specialista pa se ne bo čakalo več kot dva dni. Le tako bodo ljudje resnično zaznali, da zdravniki stavkajo.