Prvi polčas je minil praktično brez priložnosti na eni in drugi strani, v drugem pa so si Brazilci sicer priigrali kar nekaj strelov v kazenskem prostoru, a je bil vedno na mestu Dominik Livaković, tako da je sledil podaljšek.

V tem pa sta obe ekipi zadeli po enkrat, uspešna sta bila Neymar in Bruno Petković, tako da so polfinalista dale enajstmetrovke. Pri teh je odločilni strel zgrešil Marquinhos, ki ga je že pri izenačujočem golu v podaljšku žoga zadela in presenetila vratarja Alissona Beckerja, tako da je postal kar nekakšen tragični junak obračuna.

Hrvati so tako na peti medsebojni tekmi prvič premagali Brazilce in nadaljevali poseben niz. Doslej se je namreč Hrvaška na svetovnih prvenstvih vedno uvrstila v polfinale, ko je napredovala iz skupine (1998, 2018, 2022). Petkratni svetovni prvaki Brazilci pa so ostali pri osmih polfinalih. Več, 12, jih ima le Nemčija.

V prvem polčasu sta bili ekipi enakovredni, vendar precej nekonkretni, gledalci posledično niso videli niti ene resnejše priložnosti. Tudi Neymar je v 42. minuti prosti strel z ugodnega položaja izvedel predvidljivo, tako da Dominik Livaković ni imel nobenih težav z lovljenjem žoge.

Je pa imel hrvaški vratar več dela v uvodu drugega polčasa po nevarni akciji Brazilcev v 47. minuti, ob naslednji pa je žoga v roko v kazenskem prostoru zadela Josipa Juranovića, vendar po posredovanju Vara ni prišlo do najstrožje kazni.

Livaković je dobro posredoval v 54. minuti, ko je Neymar prišel v bližino gola, prav tako pa je preprečil brazilsko vodstvo v 66. minuti po poskusu Lucasa Paquetaja iz bližine. Hrvaški vratar je tudi v 76. minuti dobil dvoboj z Neymarjem, v 80. pa s Paquetajem.

Hrvati so sicer dobro umirjali Brazilce, vendar sami sploh niso bili nevarni, na drugi strani pa je v 86. minuti neuspešno poskusil še Eder Militao, tako da je sledil podaljšek. V tem so imeli Hrvati v 103. minuti priložnost, a je Marcelo Brozović zgrešil s približno 15 metrov, v prvi minuti dodatka prvega dela podaljška pa so Brazilci zadeli.

Po dvojnih podajah z Rodrygom in Paquetajem je Neymar prišel v kazenski prostor, preigral Livakovića in malce z desne strani žogo poslal pod prečko za 1:0. S 77. zadetkom se je Neymar na vrhu lestvice brazilskih reprezentančnih strelcev izenačil s Pelejem.

V 117. minuti pa so Hrvati izpeljali protinapad za izenačenje, po podaji Mislava Oršića je zadel Bruno Petković s sploh prvim hrvaškim strelom v okvir vrat na tekmi. Žoga je na poti proti golu zadela še Marquinhosa in presenetila Alissona Beckerja. Že v 122. minuti je Livaković ustavil še strel Alexa Sandra in odločitev tako prepustil strelom z bele pike.

Pri teh je Livaković tudi tokrat hitro poslal močno sporočilo, ko je obranil prvi strel Rodrygu. Njegovi soigralci Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Modrić in Mislav Oršić pa so za nameček natančno izvedli svoje strele in Hrvaško prek za mnoge prvega favorita spravili v polfinale.

Preostali četrtfinalni tekmi bosta v soboto. Ob 16. uri bosta v Dohi igrala Maroko in Portugalska, ob 20. uri pa v Al Koru branilka naslova Francija in Anglija.