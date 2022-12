Kot je dejal Mohorič, na kolesu preživijo od štiri do sedem ur, popoldne pa opravljajo druge naloge, kot so fotografiranja, sponzorske obveznosti in pa danes tudi novinarska konferenca prek spleta. Na njej so na vprašanja odgovarjali najvidnejši člani, med njimi tudi Mohorič.

Slovenski as se je najprej ozrl na minulo sezono, za katero pravi, da je bila dobra, a so bili v njej tudi težki trenutki.

»Začelo se je odlično. Osvojil sem svoj prvi spomenik, bil dober tudi na drugih spomladanskih klasikah, na zame najprestižnejši dirki Pariz - Roubaix sem bil peti. A na Touru in po njem sem za nekaj časa zapadel v krizo. Ob koncu pa sem se spet začel izboljševati, dobil tudi dirko po Hrvaški, kar mi pomeni zelo veliko. Upam, da sem se v lanski sezoni tudi kaj naučil in da bo letošnja še bolj uspešna,« je dejal Gorenjec.

V novi bo imel zelo podobne cilje kot v lanski. Uspešno želi nastopati na spomladanskih klasikah, Touru in tudi na svetovnem prvenstvu.

»Nočem, da lanska zmaga na dirki Milano - San Remo ostane moj edini spomenik. Močno si želim zmagati na dirki Pariz - Roubaix, menim, da za to imam sposobnosti, na granitnih kockah se dobro počutim, v ekipi imamo tudi ustrezno opremo za to. Nekoč želim postati tudi svetovni prvak, mislim, da bom za to imel priložnost že letos. Pa tudi na Touru želim spet zmagovati. Trasi letošnjega se še nisem natančno posvetil, a mislim, da bo nekaj etap, ki bi mi lahko ustrezale,« meni slovenski kolesar Bahrain-Victoriousa.

Zaveda se, da bo težko ponovil zmago na dirki Milano - San Remo, kar pa ne pomeni, da ne bo poskusil. "Zagotovo bo letošnji zaključek drugačen, kot je bil lanski, ko sem jih presenetil. Letos bodo zagotovo specialisti za klanec poskušali prej rešiti vprašanje najboljših, a vseeno verjamem, da sem lahko zraven. Zagotovo bo zaključek spet zelo zanimiv, tako kot praktično v vsaki sezoni," je boj za vrh italijanske klasike napovedal slovenski as.

V ekipi bo pogrešal Sonnyja Colbrellija, ki se je zaradi težav s srcem s kolesa preselil v avtomobil, in tudi dva slovenska tekmovalca Jana Tratnika in Domna Novaka.

»Seveda bom vse pogrešal, Slovenca predvsem na državnem prvenstvu, na katerem ne bomo več imeli prednosti v številu tekmovalcev. A dobili smo tudi nekaj novih nadarjenih tekmovalcev. Menim, da imamo dobro ekipo, z dobrimi pomočniki. Za klasike zagotovo ne bom edini kapetan, za vrh se bomo borili trije, štirje tekmovalci,« je z nekoliko spremenjeno ekipo zadovoljen Mohorič, ki pa vseeno priznava, da bo Jumbo-Vismo, kot pravi najboljšo ekipo za klasike, težko premagovati.

»Wout van Aert je fenomenalen, na vsaki dirki ga je težko premagati. Tu so še nekateri asi, kot je na primer Tom Pidcock. Slovenci smo tudi dobri, eden drugega preganjamo, da smo boljši in boljši,« je dejal Mohorič, ki pa ni zadovoljen le z ekipo, ampak tudi z njeno tehnološko opremo: »Menim, da sta nam le dve ekipi enakovredni po opremi, vse druge pa zaostajajo.«