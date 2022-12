Tri mesece brezplačno v službo z goopti

V regionalni razvojni agenciji ljubljanske urbane regije so evropska sredstva izkoristili za pilotni projekt skupinskih prevozov v službo iz okolice Ljubljane do UKC in BTC, kjer je zaposlenih veliko delovnih migrantov. Od februarja do konca aprila bodo vožnje s kombiji goopti brezplačne.