Višinska bolezen in oblastniške kaprice

Vsaka oblast se običajno ujame v tri nastavljene zanke. Vsi njeni vidni člani zbolijo za višinsko boleznijo, skoraj vsem se zgodi sindrom odpiranja vrat in vsi po vrsti verjamejo, da so napol bogovi. Ti slednji bi si lahko vsaj enkrat prebrali kakšen dober nasvet. Ni nujno, da od sodobnika. Lahko gredo kar v zibelko demokracije, torej staro Grčijo. Za njih bi bila primerna naslednja Sokratova misel. Pametni se učijo od vseh in vsega, povprečni se učijo iz izkušenj, neumni pa vse vedo.