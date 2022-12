#portret Matija Kovač, novi župan mestne občine Celje

Celjani in Celjanke so se v drugem krogu letošnjih lokalnih volitev, ko so imeli na volilnem listku za župana na izbiro le še dve imeni, in sicer aktualnega Bojana Šrota in Matijo Kovača, večinsko odločili za slednjega. Kovač je prejel 2647 glasov več kot Šrot, ki je županski stolček knežjega mesta zasedal skoraj četrt stoletja in si tako že prislužil naziv “večnega župana”. A očitno je njegova era minila in je čas za nov, svež obraz. Številni pa menijo, da je Kovač največje presenečenje letošnjih lokalnih volitev.