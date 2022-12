Ko je Jennifer kot šestletna deklica prvič obiskala Playboyev dvorec, se ji je zdel kot čarobno kraljestvo in je bila nad njim navdušena, vse pa se je spremenilo, ko se je z 11 leti vanj vselila skupaj z očetom in spoznala še mračno stran. V dokumentarcu je tako med drugim povedala, da so prizori spolnih odnosov, uživanja drog in vsesplošnega razvrata postali del njenega vsakdana. »Dolgo časa sem potrebovala, da sem resnično dojela, kaj vse sem doživela med odraščanjem in kako sem se zaradi tega kasneje počutila, saj sem čutila močan občutek pripadnosti in lojalnosti nekakšnemu 'krogu' ljudi, v katerega sem prišla že kot zelo mlada. Te lojalnosti nisem želela prekiniti, a kasneje je vendarle napočil čas tudi za to,« je povedala danes 51-letna Jennifer Saginor, ki je razkrila tudi, da jo je Hugh Hefner že kot majhno deklico poljubljal »z odprtimi usti«, kar se ji je zdelo precej nenavadno, a jo je oče vselej potolažil, da ljudje to počnejo, če se imajo zares radi. Jennifer je ob tem dodala, da jo je je »odprta« atmosfera Playboyevega dvorca privlačila, pri 15 letih pa se je zaljubila v eno od Hefnerjevih deklet, s katero se je zapletla v ljubezenski odnos. »Nisem si mislila, da je s tem kar koli narobe. Hefnerju je bilo vseeno, ker sem imela afero z njegovim dekletom. A le dokler nisem napolnila 17 let, ko me je poklical v svojo spalnico, v kateri je že bil s tem dekletom. Takrat mi je bilo jasno, da name ne gleda več kot na svojo hčer in da je prekoračil mejo,« je še povedala in dodala, da je v tistem trenutku omenjeno neimenovano dekle planilo v jok, kar je pravzaprav preprečilo, da bi se zgodilo kar koli.

Na enako temo je Jennifer Saginor že izdala tudi knjižno uspešnico z naslovom Playground: A Childhood Lost Inside the Playboy Mansion (Igrišče: izgubljeno otroštvo v Playboyevem dvorcu).