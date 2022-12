Ivana, ki se je za gostovanje v oddaji oblekla v rdeče-beli kockasti top, je Morganu dejala, da v Katarju ni doživela nobenih kritik. »Zelo sem vesela, da so sprejeli moj način oblačenja. Do mene je prišla množica ljudi, ki so se hoteli fotografirati z mano, celo ženske, otroci, vsi,« je dejala. Dodala je, da negativnih odzivov ni bilo in da je zelo vesela, ker so jo vsi tako lepo sprejeli.

Piers Morgan je v oddaji hkrati gostil tudi katarskega poslovneža Mohameda Hasana Al Džefairija, ki je hrvaško lepotičko javno pozval, naj se oblači malo primerneje oziroma naj si obleče dolgo obleko, ki prekriva telo od nog do glave. Džefairi je Morganu dejal, da bi želel ostati nevtralen, a da tako oblečenih ljudi v Katarju niso vajeni. »Želel bi pozvati Ivano, naj se nauči nekaj o ljudeh z drugačnim pogledom, ljudeh, ki se morda ne strinjajo z njo. Seveda ona v Katarju ne bo srečala ljudi, ki ji bodo to rekli naravnost v obraz, ker smo se navadili, da k nam prihaja veliko različnih gostov,« je povedal Al Džefairi.

Knollova je na to odgovorila, da spoštuje vse države, kot tudi tisto, iz katere prihaja. »Domačini so mi potrdili, da lahko oblečem, kar hočem, ker gre za svetovno prvenstvo v nogometu in so dovoljene nekatere izjeme,« je sklenila priljubljena navijačica.