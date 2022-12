Na hrvaški Dori februarja tudi Let 3?

Konec novembra se je na Hrvaškem končal natečaj za Doro, glasbeno tekmovanje, na katerem bo Hrvaška februarja izbrala svojo predstavnico za Evrosong. Na natečaj je prispelo 196 prijav ali največ doslej, med prijavljenimi izvajalci pa so Vlatka Pokos, Ibrica Jusić, Dražen Žanko, Željko Krušlin Kruška, Siniša Vuco, Daniel Popović, Igor Cukrov, Damir Kedžo in celo reški rokerji Let 3, ki naj bi na HRT poslali pesem v svojem stilu.