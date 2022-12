Film, ki je domov odnesel največ priznanj, je bil Doktor Strange v Multivesolju norosti (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), in sicer tri, vključno s tisto za najboljši film leta 2022. Podobno je med televizijskimi serijami uspelo seriji Stranger Things, ki je prav tako dobila tri priznanja, kar je bilo največ med vsemi, in bila okronana za serijo leta 2022. Tri nagrade med glasbenimi izvajalci je medtem prejela Taylor Swift, in sicer za najboljšo žensko izvajalko, najboljši album (Midnights) in najboljši glasbeni videospot (Anti-Hero). Med drugimi dobitniki nagrad omenimo, da je priznanje people's icon award prejel Ryan Reynolds, pevka in raperka Lizzo je prejela nagrado people's champion award, njeno pesem About Damn Time pa so izglasovali za najboljšo pesem leta, medtem ko so Shanaii Twain podelili nagrado music icon award. Priznanja people's choice awards podeljujejo od leta 1975, v celoti pa zmagovalce določajo gledalci in poslušalci. Od leta 2005 glasovanje poteka po spletu.