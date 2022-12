Apple je v torek razveselil uporabnike iz izbranih evropskih držav z novico, da bodo odslej imeli dostop do potrebne opreme za popravila svojih Applovih naprav na lastno pest. Na seznamu držav, kjer bo storitev dostopna, ne najdemo Slovenije, kar ni nepričakovano, saj tudi iphoni še ne podpirajo slovenščine. Prav tako pri nas nimamo uradne Applove prodajalne. Nas pa lahko tolaži, da storitev prihaja v sosednjo Italijo, kar bi znalo priti prav iznajdljivim uporabnikom. Poleg Italije so na seznamu za zdaj še Belgija, Francija, Nemčija, Poljska, Španija, Švedska in Velika Britanija.

Storitev bo uporabnikom omogočala nakup uradnih Applovih priročnikov za popravila jabolčnih naprav. Poleg tega so naprodaj tudi rezervni deli in orodja, ki so potrebna za popravila. V Applovi trgovini z opremo za popravila je trenutno naprodaj okoli 200 različnih delov in kosov orodja. Za nameček Apple uporabnikom omogoča tudi izposojo potrebne opreme za 54,9 evra in brezplačno poštnino. Kdor bo prejeto pošto preusmerjal iz najetega nabiralnika v tujini v Slovenijo, pa bo seveda moral plačati razliko. Prav tako ni odveč opozorilo, da se je popravila dragih naprav smotrno lotiti le, če imamo potrebne spretnosti, saj lahko hitro naredimo še več dodatne škode, kar lahko strošek strokovnega popravila še poviša.

Žal Apple še naprej ne omogoča dostopa do rezervnih delov za vse modele svojih naprav. Izpadejo zlasti starejši izdelki. Pri mobilnikih so rezervni deli na voljo za iphone 12 in iphone 13. Poleg starejših v tem primeru izpadejo torej tudi letošnji modeli iphona 14. Pri računalnikih macbook so rezervni deli na voljo za modele s čipi m1 in m2, medtem ko starejši računalniki z Intelovimi procesorji niso podprti. Apple pravi, da so vsi rezervni deli, ki jih ponuja uporabnikom, preizkušeni in zagotavljajo najvišjo raven kvalitete, varnosti in zanesljivosti. Prav tako trdijo, da jih uporabnikom prodajajo po istih cenah kot pooblaščenim serviserjem.

Če se storitev za izposojo opreme za popravila naprav sliši nenavadna za Apple, velja omeniti, da stvar ni zrasla povsem na njihovem zelniku. Podjetje je znano po zelo močnem nadzoru nad servisiranjem naprav, vključno z vgradnjo trikov, ki so nepooblaščenim serviserjem v preteklosti onemogočali popravila naprav brez posameznega Applovega orodja. Za obstoj trikov ni bilo nikakršnih tehničnih razlogov in so služili zgolj kot varovalka za Applov nadzor nad servisiranjem naprav. Vsa popravila so morala potekati v Applovih lastnih servisih ali pri pooblaščenih serviserjih. Apple je ves čas trdil, da je s svojimi praksami ščitil potrošnike pred slabimi serviserji, a je bila v ozadju skoraj gotovo tudi želja po (skoraj) ekskluzivnih zaslužkih s popravili Applovih izdelkov. Sprememba prakse sledi novim ameriškim in evropskim pravilom o pravici do popravila. EU medtem načrtuje nadgradnjo ameriških zahtev. Če bodo sprejete, bi Apple moral dostop do rezervnih delov dodatno razširiti. Po predvidenih novih pravilih bodo morala podjetja, kot je Apple, omogočati dostop do baterij, zaslonov, polnilnikov in še 12 drugih komponent še 5 let po izidu pametnega telefona, v katerem se komponente nahajajo. V primeru iphonov bi to ta hip pomenilo dostop do rezervnih delov za vse iphone od štirinajstice do vključno iphona x.