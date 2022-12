S stavkovno napovedjo Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides se bo minister za zdravje Danijel Bešič Loredan v celoti seznanil v ponedeljek. Vlada se bo na poteze sindikata in njihove stavkovne zahteve odzvala pravočasno, je poudaril.

»Mi menimo, da je stavka nepotrebna, plače smo dvignili, ničesar nismo vzeli z mize in si želimo čimprejšnjega oblikovanja skupnega stebra,« je dejal. Na vprašanje, kdaj se bodo torej začela pogajanja o novem plačnem stebru za zdravstvo, je odgovoril, da takoj po novem letu.

Sprejem izhodišč za napovedana pogajanja je bil sicer predviden za začetek decembra, a se to še ni zgodilo. Na ministrstvu za javno upravo so za STA danes pojasnili, da bo vlada izhodišča za prenovo plačnega sistema javnega sektorja obravnavala in sprejela na eni prvih sej v novem letu. Zatem jih bo predstavila sindikatom, v januarju načrtuje tudi več javnih posvetov na to temo.

Glavni odbor Fidesa je na četrtkovi seji sprejel odločitev, da se bo zdravniška stavka začela v januarju. Odločitev so sprejeli po anketi med članstvom, ki je izrazilo nezadovoljstvo z vladnim predlogom o odpravi plačnih nesorazmerij oziroma dvigu zdravniških in zobozdravniških plač. Ta po oceni sindikata ustvarja dodatne anomalije in plačna nesorazmerja.

Datum začetka in druge podrobnosti napovedane stavke bodo v Fidesu sprejeli v prihodnjem tednu, prav tako stavkovne zahteve. Že sedaj pa je jasno, da zdravniki in zobozdravniki zahtevajo enak dvig plač za vse.

Podporo in pridružitev stavki so ob tem napovedali tudi v Sindikatu zdravnikov družinske medicine Praktik.um in Sindikatu zobozdravnikov Slovenije Dens, če vlada ne bo izpolnila obljube o pogajanjih o plačnem stebru za zdravstvo.