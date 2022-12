Mitja Velikonja kulturolog in poznavalec scene političnih grafitov​: Mesto brez grafitov ni mesto, ampak legoland

Grafiti, počečkani s spreji na stavbe, simbole politične in družbene moči, »zidni tviti« v zakotnih ulicah, podhodih, na nadvozih, v bližini alternativnih in zaskvotanih urbanih prostorov, nogometnih igrišč – so hipni, kratki, angažirani komentarji današnjega časa. Lahko so politični, lahko estetski, predvsem pa neznanih avtorjev. Vendarle pa grafiti med ljudmi in za oblasti veljajo za vandalizem brez primere. »So nedovoljeno vizualno politično dejanje,« povzema kulturolog prof. dr. Mitja Velikonja, ki ta ilegalni subkulturni fenomen znotraj nove interdisciplinarne vede, grafitologije, proučuje zadnjih 20 let. Teoretsko in terensko.