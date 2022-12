Zadnja pika: Vzorni Katar

Če ste med tistimi, ki ste bili do sedaj prepričani, da je bila organizacija svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju popolna blamaža in dokaz neizmerne podkupljivosti vodilnih v svetovni nogometni zvezi, se hudo motite. Če ste bili do sedaj prepričani, da v Katarju redno kršijo človekove pravice in da je pri gradnji infrastrukture za svetovno prvenstvu umrlo na tisoče tujih delavcev, se seveda motite. Če ste bili do sedaj prepričani, da je največja bedarija na svetu gledati svetovno prvenstvo v času, ko po ledenih strminah drvijo naše ilke in prevci, se tudi motite. Če mislite, da je v Katarju, sredi puščave, problem vročina, nimate pojma o podnebnih spremembah. In če ste mislili, da je res trapasto, da država, pol manjša od Slovenije, pa še to gre v celoti za puščavo, na enem mestu zgradi vse potrebne stadione in v enem samem kraju organizira vse tekme, ste seveda trapasti vi.