spoštovani gospod dr. Tomaž Čas, v zadovoljstvo mi je bilo, da sem bral vaš odgovor na moj odziv na vaš prispevek v Objektivu z dne 22. oktobra 2022, saj ste mi v uvodu izrekli pohvalo. Ocenjujete pa, da sem izkoristil vaš prispevek ... Morda – vojna v Ukrajini res nima veliko skupnega z mojim navajanjem o carini ob osamosvojitvi. V nadaljevanju pa me opozarjate, da potvarjam vaše besede. Nikakor ne, saj zgolj navajate oziroma povzemate tedanje beograjske odloke in akte, toda to, kar ste napisali v zvezi s carino, so beograjske besede! Ampak kje so slovenske, kje je naša resnica oziroma kakšno je bilo stanje pred 26. junijem 1991 in po njem?

Zakaj sem se oglasil na vaš prvotni prispevek? Spodbuda za moj odziv je bila tudi to, da sem v zadnjem času prebral nekaj knjig in gradiva o osamosvojitvi. Po pravilu je dogajanje in dejansko stanje v marsičem opisano odvisno od poklica oziroma tedanje vloge avtorja, vloga carine v osamosvojitvenem času pa slabo obdelana ali celo le bežno omenjena. Malo je podatkov o tem, kako so se osamosvajali oziroma pripravljali na osamosvojitev nekdanji zvezni organi na področju Slovenije, kjer carina gotovo izstopa po njenem prispevku k osamosvojitvi in vzpostavitvi nove slovenske carinske službe. To sem pogrešal tudi v vašem prispevku. Nič ne obračam vaših besed, popolnoma korektno povzemate to, kar je pisala zvezna oblast in so določali zvezni odloki, pogrešam pa opis, kakšno je bilo dejansko stanje v Sloveniji in kje so bili tedaj zvezni organi – na strani svojih zveznih delodajalcev ali slovenskih osamosvojiteljev. Kako to, da ni omenjeno, da se je spor začel potem, ko je del jugoslovanske carine že pred osamosvojitvijo odrekel poslušnost zveznim oblastem in začel denar namesto v Beograd nakazovati v Slovenijo? Kaj pa temeljna ustavna listina in ustanovitev slovenske carine z bivšimi zveznimi cariniki? Da, samo dva stavka ste napisali, ampak to so beograjski teksti in njihovo besedišče, sami pa veste, bolje kot jaz, da besednjak v oboroženih konfliktih veliko pomeni. Šele potem, ko vemo, kakšno je bilo dejansko stanje in kako sta na to gledali obe strani, lahko to z nečim primerjamo. To sem pogrešal tudi v vašem, sicer zanimivem prispevku in to je sodu izbilo dno, da sem se namenil na kratko povzeti tedanje enoletno dogajanje, ki se je na carini končalo 8. oktobra 1991.

Kdo je dvignil na meji zastave? Na to ne morem in ne želim odgovoriti, kajti to je bolj ali manj vprašanje prestiža; nadaljevalo se bo, kdo je dvigoval zapornice in še kaj. Tega se jaz ne grem.

Glede datumov pa tole: »pomoč« iz Beograda, ki sem jo omenil, res ni prišla leta 1990, ampak 1991. Moja napaka, a naj v opravičilo dodam, da je bilo »pomoči« in »instrukcij« še več. Datum 25. junij 1991 je danes dan državnosti, določen z zakonom, in k temu nimam kaj dodati, res pa je, da sem včasih omenjal 25., včasih pa 26. junij 1991, a le zato, ker so si dejanja tako sledila. Glede 8. oktobra moram poudariti, da je bil za izvajanje zunanjetrgovinskih predpisov to najbolj prelomen dan, kajti šele s tem datumom smo dokončno pretrgali vezi s federacijo in uvedli svojo zunanjetrgovinsko politiko in valuto. Predsedstvo RS je 1. oktobra 1991 izjavilo, da bo Slovenija po izteku moratorija uveljavila suverenost in kot neodvisna država sodelovala na konferenci o Jugoslaviji v Haagu. In to se je tudi zgodilo. Osmega oktobra je bilo v Uradnem listu RS objavljenih pet carinskih odlokov in med drugim odlok o ustanovitvi mejnih prehodov z Republiko Hrvaško. Na teh mejnih prehodih so slovenski cariniki začeli izvajati carinski nadzor, prej pa carinikov na južni meji ni bilo. V tem smislu sem zapisal, da so slovenski cariniki in policisti zavzeli mejne prehode s Hrvaško, v ničemer pa s tem nisem in nočem posegati v tedanje dejavnosti policije (milice) za varovanje južne meje, ki je bila tedaj res dobro varovana. Drugih napak ali nejasnosti v datumih nisem našel, dopuščam pa, da ste v strogosti (kompliment!) našli še kakšno in se zanjo opravičujem.

Še enkrat hvala, ker ste me v predzadnjem odstavku citirali. Prav to sem hotel povedati: dilema bi lahko bila, če bi poznali le eno stran, a mi smo dolžni, da poznamo obe strani zgodbe, tudi to, kar smo tedaj v Sloveniji delali in bili, in ne le tega, kar so o nas pisali drugi.

Alojzij Zupančič