Nemci in Francozi skupno obhajajo god

(…) Bilo je v gorovju Argonen po zelo vročem boju. Ko se je približala noč, se je, kakor po navadi, ogenj tam in tukaj ustavil. Med »tam« in »tukaj« ni posebno velike razdalje. Sovražni okopi so oddaljeni drug od drugega le kakih 80 korakov. Kar naenkrat so iz nemškega okopa dvignili v zrak tablo in Francoze opozorili na njo s klici. Na tabli so bile zapisane tele besede:

»Naš polkovnik ima danes svoj god. Mi svojega poveljnika zelo ljubimo in bi radi slavili njegov imendan. Radi tega prosimo za premirje do prihodnjega dne.«

Kmalu nato se je prikazala tudi v francoskem okopu tabla z napisom:

»Premirje do jutranje zore dovoljeno.«

V nemškem okopu se je začelo veselo življenje. Pesmi so donele, praznile so se vinske steklenice, govori so se glasili, korajžni vojaki so klicali »hura!« ter ploskali z rokami. Razpoloženje je bilo izborno.

Kar naenkrat pa je nekdo na robu nemškega okopa zaklical: »Halo, halo!« Nemci so radovedno pogledali iz okopov in v splošno začudenje so opazili Francoze, ki so gledali v okop. Prišli so, da bi slavili z Nemci polkovnikovo godovanje. A Francozi niso prišli praznih rok. Prinesli so s seboj šumeča francoska vina, smodke in kavo. Nemci so Francoze sprejeli s tovariškimi čutili in izvanredno prijaznostjo. Povabili so jih, naj pridejo v nemški okop. Francoze so Nemci posadili ob mize na častna mesta. Oboji so bili celo noč med seboj prav židane volje. Šele ko je nastopila jutranja zora, so se ločili.

Premirje je bilo pri kraju. Francozi so se dvignili. Isto so storili tudi Nemci. Drug drugemu so se priklonili in se s prijaznimi besedami razšli. Francozi so se poizgubili v svoje okope in čez pet minut se je boj znova začel. (…)

Slovenski gospodar, 10. decembra 1914

Velikodušni ruski častnik

V krvavi bitki pri Ravaruski je obležal na bojišču težko ranjen pešec 24. avstrijskega domobr. pešpolka. Z največjim naporom svojih moči se je še privlekel do grmovja in je tamkaj utrujen zaspal, zakopavši pod svojo glavo denar, ki ga je imel pri sebi, 75 K. Naenkrat ga je nekdo stresel, da se je prebudil. Zagledal je pred seboj kozaka, ki mu je že izpraznil žepe in vzel tudi zakopani denar. Ranjenec se je branil in začela sta se rovati. Hrup je priklical ruskega kozaškega častnika, ki je vprašal, za kaj gre. Častnik je kmalu spoznal položaj in je odločno pozval kozaka, naj vrne ranjencu, kar mu je vzel. Ker pa kozak ni hotel ubogati, je častnik, ne da bi rekel še kako besedo, potegnil svojo pištolo, ustrelil kozaka in lastnoročno izročil ranjencu, kar mu je odvzel poprej kozak. Kmalu nato, ko so se Rusi umaknili, so našli naši sanitetni vojaki ranjenca in ga odnesli na obvezovališče. (…)

Slovenski gospodar, 10. decembra 1914

Ganljiv prizor s francoskega bojišča

Berolniski listi prinašajo pismo z bojišča, v katerem piše neki nemški vojak sledeče: 19. novembra 1914. Danes so podali naši ljudje 11. kompanije Francozom roke. Ležali smo namreč komaj 30 metrov proč od francoske postojanke, klicali smo si na obeh straneh. Naenkrat je zaklical neki Francoz, naj nehamo streljati, da bomo skupno pokopali tri mrtve Nemce, ki so ležali v prostoru med nami. Prenehali smo streljati. Deset francoskih vojakov, med njimi en častnik, je odložilo orožje; na naši strani isto število. Podali smo si roke, zagrebli mrliče in si izmenjali smodke, cigarete in časopise. Pogovorili smo se o tem in onem. Francozi so rekli, da ne bodo streljali več, če tudi mi ne bomo. Podali smo si roke, prijeli zopet za orožje in se splazili v jarke.

Slovenski gospodar, 10. decembra 1914

Rusi in Nemci proti skupnemu sovražniku

Neki ruski vojak piše petrograjskim »Birževim Vjedomostem«: »Zašel sem se v gozdu. V gozdu sem srečal nemškega vojaka, ki se je tudi zašel in izgubil svoj polk. Dogovorila sva se, da skupno poiščeva pot iz gozda. Dolgo, dolgo sva blodila po lesu več kilometrov daleč, ne da bi našla kako pot. Medtem se je zmračilo. Vlegla sva se pod neko drevo, da bi si odpočila. V rokah sva držala puške, nisva pa imela niti ene patrone. Ker sem bil utrujen, sem skoro zadremal. Toda predno sem trdno zaspal, sem zaslišal v bližini šum. Skočil sem pokonci. Nemec poleg mene je spal trdno in brezskrbno kakor dete. V tem trenotku sem zazrl med grmovjem dvoje žarečih oči. In teh iskrečih se oči je bilo vedno več. Brez dvoma – to so volkovi. Vzbudil sem Nemca in ga opozoril na nevarnost, ki nama grozi. A midva sva bila brez patron! (…) V tem trenutku je cela drhal naskočila naju. Suval sem z bajonetom in tolkel s kopitom, kamor sem zadel, tudi Nemec je prav pridno uporabljal svoj bajonet in svoje kopito. Končno so se volkovi umaknili. (…) Dve uri kasneje sva z nemškim tovarišem našla pravo pot. Moja pot je šla na desno, njegova na levo. Molče sva si podala roke kot najboljša prijatelja, v očeh pa so se nama zaiskrile solze, ko sva se poslavljala …«

Slovenski narod, 27. februarja 1915

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib