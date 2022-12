Etika za novo tisočletje

Odprem družbena omrežja. Že iz prve objave butneta verbalna gnojnica in psovanje. Tudi del drugih objav spremljajo razgreti prepiri in žolčna nestrinjanja v zagrizenem izražanju stališč. Spomnilo me je na osnovnošolsko igro med dvema ognjema. Nisem je marala, ker mi je bila kruta in hinavska. Na čim bolj zvit način si moral z žogo zbiti nasprotnika. Najbolj učinkovito ga je bilo ciljati v noge, ker je bil tam najbolj nespreten in zato ranljiv. Tudi na družbenih omrežjih ciljajo v noge z osebnimi napadi. In niso osamljeni. Zglede imajo vsepovsod. Poplava novih spletnih medijev služi za obračunavanja z nasprotniki, v politiki pa smo zdrknili na nizko raven dialoga. Plitka politična kultura in plitva raven družbenega dialoga sta naša stvarnost. Za diskvalifikacijo nasprotnika so dovoljena vsa sredstva. Tako je, to vemo, a zakaj je tako? Zakaj sploh potreba, da bi morali drugi sprejeti naša stališča in živeti kot mi? Zakaj jim vsiliti svoj pogled in vrednote? Z vsemi sredstvi seveda. Kakšen dobitek prinesejo bikoborbe izražanja stališč in uveljavljanja svojega prav? Koliko daleč smo pripravljeni podžigati medsebojne spopade in sovražnosti?