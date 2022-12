Domišljija v primežu predpisov

Posledice koronskega zaprtja šolske mladeži v kletke domačih sten so obsojene na dolgo izzvenevanje. Še najmanj jih je bilo čutiti med samo epidemično agonijo, saj je bil to čas nenehnega izklapljanja slike in zvoka ter stikov na splošno. Navidezna povezava s svetom je le do neke mere »padala dol« iz objektivnih razlogov, ki smo jih sproti odpravljali. Teže je bilo iskati poti do tistih uporabnikov šole na daljavo, ki so se izklapljali samovoljno. Fenomen pokrivanja čez glavo ter navajanje tisoč in enega alibija zanj je bil razširjen tako med mladimi kot med učitelji.