Ivana Djilas: Jaz sem neprenehoma napaka

Režiserka, dramaturginja, kolumnistka, mati dveh otrok. Na enem od petkovih protestov je prebrala govor: »Ko rečejo prekleti čefurji ... postrelite migrante ... parazitski umetniki ... debela prasica …​ Ko jim niso všeč izobražene in liberalne ženske … Ko rečejo črnci, sem mama otroka, ki je temnopolt … Ko pošiljajo stran vse, ki jim materni jezik ni slovenščina, tudi to sem jaz. Vse to sem jaz. In danes sem še pogumna. Ker sem v to prisiljena.« Pred 23 leti je iz Beograda, na katerega so padale bombe, prišla v Slovenijo. In se izmojstrila v poklicu dramaturginje in režiserke.