Politični ples v pisarni generalnega direktorja policije​

Trenja in vse okoliščine, ki so pripeljale do odstopa notranje ministrice Tatjane Bobnar, niso povzročili zgolj pretresa na vladi, temveč tudi v policiji. Ta je komaj izšla iz globoke dvoletne krize pod tretjo Janševo vlado, po komaj pol leta pa ji je vrh državne politike ponovno prirezal krila. Poročila o pritiskih predsednika vlade Roberta Goloba in njegovega ožjega kroga so zaskrbljujoča, afera pa bo na koncu najbolj škodila policiji. Slednja za svoje delo potrebuje stabilnost, ki pa je je bila deležna le v posameznih obdobjih.