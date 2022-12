Umrl je deček s fotografije

Umrl je Branko Tepić, deček z znamenite fotografije Georgija Vladimiroviča Skrigina, ki jo je ta posnel med drugo svetovno vojno, ko je prek Kozare bežal pred fašisti. Na fotografiji vidimo Brankovo mater Milico, ki hodi skozi vojno opustošenje in na hrbtu nosi dojenčka, z levo roko pa drži za roko deklico. Fotografija slavnega partizanskega umetnika, sina ruskih emigrantov, je bila posneta pri Knežopolju, v Potkozarju, leta 1944. Dve leti pred tem, takoj po kozarski ofenzivi, se je rodil deček Branko. Njegov oče, narodni heroj Branko Tepić – mati Milica ga je poimenovala po njem – je bil v trenutku, ko je nastala fotografija, že mrtev. Po vojni so se vrnili v svojo vas. Njihova hiša je bila edina, ki ni bila porušena. Okupatorji so jo sicer zažgali, a ni pogorela, zato so se pozneje tam skrivali tako Nemci kot tudi partizani. Še dolgo, v bistvu vse življenje, je Branko čutil posledice vojnih grozot. Ko je kot deček videl koga v uniformi, je vedno panično zbežal in se tudi po več dni skrival v gozdu. Miličina mama je leta 1949 nenadoma zbolela za pljučnico in umrla, ravno ko je nameravala zgraditi novo hišo in ko je Branko šel v prvi razred. Otroka sta se nato preselila v Bosansko Dubico, k stricu, ki je skrbel zanju, in tam sta odraščala. Branko je študiral v Petrinji, nato je odšel v vas na Baniji, kjer je delal kot učitelj. Tam se je poročil z vzgojiteljico Miljo. Življenje ga je nato odpeljalo v Sisak, kjer je živel z ženo in tremi otroki – sinom Predragom ter dvojčkoma Nenadom in Biljano. Njegova sestra Dragica se je poročila in leta 1983 umrla. Pred dobrimi 25 leti je bila njegova družina med vojno spet na begu in takrat je v enem od intervjujev izjavil: »Kljub vsemu, kar sem doživel, se počutim kot zmagovalec.«