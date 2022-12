Najstarejši profesionalni nogometaš na svetu

V teh dneh, ko je v središču pozornosti ponovno najpomembnejša postranska stvar na svetu, torej nogomet, po svetu krožijo številne zgodbe, povezane s to najpopularnejšo športno igro. Z Japonskega prihaja prav posebna: Kazujoši Miura, rojen leta 1967, znan kot Kazu ali King Kazu, je japonski profesionalni nogometaš, ki kljub letom igra kot napadalec za ekipo Suzuke. Kazujoši Miura je od poletja 1990 do leta 2000 igral tudi za japonsko reprezentanco in na 89 tekmah dosegel kar 55 golov. Kot prvi Japonec je prejel nagrado za najboljšega nogometaša v Aziji in bil nedvomno prvi japonski nogometni superzvezdnik. Miura je rekorder kot najstarejši strelec v japonski nogometni ligi, pa tudi nogometaš z najdaljšo poklicno kariero na svetu in od poletja 2022 najstarejši profesionalni nogometaš na svetu. Poleti 1982 je Miura zapustil srednjo šolo Šizuoka Gakuen in pri rosnih petnajstih letih odpotoval v Brazilijo in tam štiri leta pozneje uspel: podpisal je svojo prvo profesionalno pogodbo s Santosom. Igral je še za več drugih brazilskih klubov, vključno s Palmeirasom, dokler se poleti 1990 ni vrnil na Japonsko. Miura je kot prvi japonski nogometaš zaigral v Italiji v sezoni 1994/95 v prvoligašu Genova, poleti 1999 pa je odigral 12 tekem za zagrebški Dinamo. V zadnjih dveh mesecih je za Suzuko dosegel tri gole, svoje nogometne kariere pa še dolgo ne namerava zaključiti.