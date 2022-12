Legendarni Markan dobil spominsko ploščo

Na Carjevem mostu v Sarajevu so postavili spominsko ploščo Marku Didoiju - Markanu, legendarnemu prodajalcu časopisov. Markan Didoi se je rodil 30. avgusta 1958. Mama je bila Bosanka, iz Sarajeva, oče Italijan, umrl pa je junija 2020. Kolporter Markan ... Toda Markan ni bil navaden prodajalec časopisov, z njim in njegovimi zgodbami in anekdotami, ki jih je kupcem pripovedoval vsak dan, so odraščale generacije. Markan je spremljal vse, od politike do glasbe, najraje pa je imel šport. Pravijo, da je o nogometu vedel več kot kdor koli; na pamet je poznal vse igralce in podatke o njih iz najrazličnejših nogometnih klubov, pa tudi vse ekipe nekdanje prve lige Jugoslavije in reprezentance nekdanje skupne države pred štiridesetimi in več leti. Sarajevska županja je ob postavitvi spominske plošče dejala, da je Markan bil in bo ostal simbol Sarajeva. Pri njem so kupovali časopise Sarajevčani vseh družbenih slojev, on pa je imel zanje vedno kakšno posebno zgodbo; znal je podati analizo politične realnosti, kupce je vedno nasmejal z informacijami, ki jih je poznal le on.