Nov spomenik sredi krožišča

Slovenci smo nori na postavljanje raznih kipov in skulptur na otočke sredi krožišč. Krožišče v vsako slovensko vas! je bil nekaj časa moto načrtovalcev prometnih povezav, vrli lokalni veljaki pa so kar tekmovali v tem, kdo bo sredi krožišča postavil najbolj bizarno skulpturo. Pletenka brez vina, kurenti, zmaji, harmonike, kozolci, vitezi, železarji, svetniki... Ni, da ni. V Celju pa imajo sredi krožišča na Ulici XIV. divizije prav lepo fontano. No, so imeli. Sredi noči je direktno na sredo fontane zapeljal voznik tovornjaka. Kdo ve, morda pa si je tudi on zaželel nekaj sprememb. Tako kot so Celjani izbrali novega župana, je zdaj očitno čas še za nove skulpture sredi krožišč. Po tovornjaku bo na vrsti traktor, pa motor s prikolico, avtodom... Komaj čakamo.

Ne kadi na stranišču!

V trgovskem centru v Kamniku je oni dan zagorelo, začetni požar je omejila varnostnica, tako da gasilci veliko dela k sreči niso imeli. Varnostnica je bila namreč tista, ki je pogasila, pazite zdaj, papirnate brisače v toaletnem prostoru. Kdo jih je zakuril in zakaj, ni jasno, so pa morali gasilci zapreti štacuno in ven pospremiti kupce, pa tudi varnostnica se je nadihala dima in so ji morali pomagati reševalci. Nauk zgodbe je: ne kaditi v stranišču, pa tudi papirnatih brisač ni treba ravno kuriti z vžigalnikom, kajne. Tudi sicer so odvrženi ogorki pogosto vzrok za nastanek požara. A bo tudi teh menda vse manj. Cigarete se bodo namreč kmalu precej podražile, a je to že druga zgodba, ki ne sodi v tole rubriko.

Pujsi so bili lepo rejeni

Policisti so pogosto pozorni na pretežka tovorna vozila, ki so nevarna za druge udeležence v prometu (si predstavljate, da proti vam drvi nekaj deset ton težka zverina), no, pa še ceste uničujejo in, če ne drugega, so v nasprotju z zakonom. Ampak debelo (dobesedno) so pogledali prejšnji teden, ko so na tehtnico postavili tovornjak s priklopnikom italijanskega voznika, ki je prevažal žive živali. Skupna masa je najvišjo dovoljeno presegla za kar deset ton. To je – deset ton žive vage, kot rečejo mesarji. Kaj se je zgodilo z živino, policisti ne poročajo, je pa voznik fasal 2600 evrov kazni, podjetje, ki je lastnik tovornjaka, pa 5800.

Psiček v nahrbtniku

Zvesti bralci Dnevnika se boste spomnili zgodbice iz New Yorka, kjer so na letališču pri pregledu prtljage ugotovili, da se je v nek kovček skrila čisto prava, živa mačka, ki bi, če je ne bi odkrili, romala v podpalubje letala in se tam zanjo ne bi ravno dobro končalo. No, komaj se je na drugi strani luže polegla zgodbica o mački, že poročajo o psičku. Tega je nek potnik stlačil kar v nahrbtnik in ga oddal na rentgenski pregled. Seveda so bili uslužbenci pozorni na podobo, ki jim jo je narisala naprava in rešili ubogega kužka. Kaj se je zgodilo z lastnikom, se pravi potnikom, pa ne poročajo. So pa izdali opozorilo: »Pred pregledom odstranite domače živali iz prtljage.« No, ja. Je res treba na to opozoriti?

Sodnica brez modrca

Ne, ni se zgodilo pri nas. Je bila pa sodnica sredi sojenja res brez modrca. Ležala je na postelji pomanjkljivo oblečena s čikom v roki, ko je sodila nekemu bombašu. Bilo je v Kolumbiji in ja, ni bilo v sodni dvorani, pač pa je razprava potekala kar prek internetne videopovezave. Čeprav je posnetek nenavadnega sojenja trajal le pol minute, je seveda, kot se reče, postal viralen. Že pred časom je sodnica burila javnost z objavami seksi fotografij na družbenih omrežjih, češ da je rada brez modrca in da je svobodnega duha. Kaj se je zgodilo z obtoženim, ni jasno, je pa na posnetku tudi on debelo gledal. Sodnico so za tri mesece suspendirali.