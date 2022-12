Skakalci so se na skakalnici Hochfirst pomerili ob nenavadni uri. Opoldanska tekma je poskrbela za spremenjene pogoje, ki so jo zagodli številnim skakalnim asom v prvi seriji.

Čeprav so bile razmere najslabše ravno ob koncu le-te, pa to ni zmotilo najboljših skakalcev te zime. Vodstvo si je zagotovil Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je imel minimalno prednost pred Anžetom Laniškom. Tretje mesto je zasedal Karl Geiger iz Nemčije. Če je Lanišek tudi na tekmi potrdil odlično formo s treningov, so za svojimi pričakovanji zaostali preostali orli. V finale sta se prebila le še Žiga Jelar in Timi Zajc.

Lanišek odbil napad Kubackega

V drugi seriji so se razmere stabilizirale, žirija je poskrbela za višje zaletno mesto, kar je omogočilo izjemen spektakel. S petega mesta po prvi seriji je s 144 metri napadel mož v rumeni majici Dawid Kubacki. Geiger in Michael Hayböck iz Avstrije nista imela odgovora na napad Poljaka in sta za njim zaostala. Še en izvrsten skok pa je uspel Anžetu Lanišku, ki je ob izjemnih ocenah pristal pri 141 metrih. Izračun točk je pokazal 1,3 točke v prid Slovenca, ki si je zagotovil najmanj drugo mesto. Po napaki Graneruda, ki je padel na šesto mesto, pa se je v izteku skakalnice Žaba lahko začel veseliti svoje druge letošnje zmage.

Na najvišjo stopničko je stopil tretjič v karieri in prvič drugje kot v Ruki. Lanišku sta družbo na zmagovalnem odru delala Kubacki in Karl Geiger, ki je prvič v sezoni skočil med najboljše tri.

Slovenski uspeh sta z 12. in 16. mestom dopolnila Timi Zajc in Žiga Jelar.