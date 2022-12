#video Tovornjakar mimo opozorila naravnost v most

Voznik tovornjaka, ki ni upošteval opozorilna o najvišji višini, je v torek v Notranjih Goricah trčil ob železniški most. Zaradi posledic nesreče in potrebne sanacije bo podvoz pod železniško progo zaprt med 6. in 22. uro v soboto, 10. decembra. Dogodek je posnel udeleženec v prometu, ki je že pred trkom slutil, kaj se bo zgodilo.