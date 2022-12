Kot so danes sporočili s kmetijskega ministrstva, se je povprečna košarica osnovnih živil v primerjavi s šestim popisom podražila za 2,90 evra. Največje zvišanje pri trgovcu je doseglo slabih 12 odstotkov, pri enem trgovcu pa se je vrednost najcenejše nakupne košarice znižala za 0,81 odstotka.

Najcenejša košarica je bila tokrat v Tušu (43,09 evra), najdražja pa v Mercatorju (47 evrov). Drugo najcenejšo košarico je imel Eurospin (44,06 evra), sledili so Hofer (45,18 evra), Lidl (45,66 evra) in Spar (45,79 evra). Pri primerjavi cen košaric trgovcev z akcijskimi cenami znaša povprečna cena akcijske košarice 43,88 evra, kar je 2,55 evra več kot pri šestem popisu. Najugodnejša košarica z akcijskimi cenami stane 39,23 evra, kar je 5,95 evra manj kot košarica z rednimi cenami pri istem trgovcu.

Največje cenovne razpone med najdražjim in najcenejšim proizvodom v posameznih kategorijah izdelkov znotraj ponudbe posameznega trgovca je mogoče zaslediti pri kruhu. Veliki razponi so tudi v kategorijah testenin, jabolk in moke, najmanjši cenovni razponi pa v kategorijah jajc, masla, mleka in sladkorja.

Najbolj se je podražilo svinjsko meso

V zadnjih dveh tednih se je najbolj podražilo svinjsko meso (+10,17 odstotka), sledijo mu kruh (+7,17 odstotka), jabolka (+4,44 odstotka), sir (+4,40 odstotka), piščančje meso (+3,89 odstotka), jajca (+0,94 odstotka) in testenine (+0,47 odstotka).

Pri analizi povprečnih cen posameznih proizvodov od prvega popisa do danes se je pocenilo sedem izdelkov. Najbolj so se znižale cene za svinjsko meso (-22,77 odstotka), sledijo sir (-20,57 odstotka), krompir (-10,91 odstotka), moka (-8,96 odstotka), goveje meso (-7,76 odstotka) in testenine (-3,59 odstotka). Na drugi strani so se najbolj podražili sladkor (+47,52 odstotka) in jabolka (+11,90 odstotka).

V sedmem popisu so drugič ločeno analizirali tudi košarico sadja in zelenjave, ki vsebuje mandarine, limone, jabolka, zmrznjene gozdne sadeže, banane, orehe, zelje, kislo zelje, krompir, korenje in zmrznjen grah. Popisujejo tudi solato in cvetačo, vendar so ta dva proizvoda zaradi različnega označevanja pri trgovcih (na kilogram oziroma na kos) izločili iz analize.

Velike razlike pri sadju in zelenjavi

Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave je pri sedmem popisu znašala 32,98 evra, kar je dva odstotka več kot ob prejšnjem popisu. Razlika med najcenejšo in najdražjo sadno-zelenjavno košarico je dosegla 10,63 evra. Povprečna vrednost najcenejše sadno-zelenjavne košarice z akcijskimi cenami znaša 32,01 evra, kar je slabe tri odstotke manj od povprečne vrednosti košarice z rednimi cenami.

Kot ugotavljajo na ministrstvu, je ponudba sadja in zelenjave pri šestih trgovcih velika. V izbranih kategorijah je v povprečju na voljo 43 različnih izdelkov. Trgovec z najobsežnejšo ponudbo ponuja 66 različnih izdelkov iz izbranih kategorij sadja in zelenjave, trgovec z najmanjšim asortimentom pa 22.

Kmetijsko ministrstvo podatke o cenah osnovnih živil objavlja na spletni strani Naša super hrana.