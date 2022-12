Nagrado za režijo je prejel Steven Spielberg za avtobiografsko zgodbo The Fabelmans o svojem otroštvu. Za najboljša glavna igralca je NBR izbral Irca Colina Farrella za film Duše otoka in malezijsko igralko Michelle Yeoh za film Everything Everywhere All At Once, poroča nemška tiskovna agencija dpa. NBR je nagrajence razglasil v četrtek po lokalnem času. Nagrade bodo podelili 8. januarja v New Yorku.

NBR je organizacija filmskih ustvarjalcev in znanstvenikov s sedežem v New Yorku, ki vsako leto podeljuje glavne filmske nagrade. Ustanovljen je bil leta 1909, v njem pa so filmski zgodovinarji in filmski ustvarjalci.

Lani je glavno nagrado za najboljši film NBR prejel film Sladičeva pica. Will Smith je bil nagrajen za glavno vlogo v filmu Kralj Rihard, za katero je kasneje prejel tudi oskarja.