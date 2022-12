Cilj prihoda kosovskih enot je po navedbah kosovske policije zaščita nekaterih predelov, potem ko se je več tam živečih Albancev pritožilo, da se ne počutijo varne.

Po njihovem prihodu so se na najmanj dveh mestih zbrale skupine prebivalcev, med njimi tudi zamaskirani. Kosovski portal Kossev ob sklicevanju na kosovsko policijo poroča, da so policiste blizu kraja Zvečan napadle oborožene osebe, pri čemer naj bi eden od policistov utrpel lažje poškodbe. Glede na poročanje srbskih medijev so se ponoči zbrani ljudje že razšli, razmere pa naj bi bile mirne, a napete.

Vodja srbskega vladnega urada za Kosovo Petar Petković je v četrtek zvečer na izredni novinarski konferenci albanskega premierja Albina Kurtija obtožil, da izvaja protipravne in nasilne akcije, ki da imajo za cilj okupacijo severa Kosova. Zatrdil je, da so policisti, ki so prispeli v Severno Mitrovico, v polni bojni opremi.

Prepričan je, da gre pri ukrepu Prištine za kršitev bruseljskega sporazuma, češ da v skladu z njim albanska policija nima pravice biti na območju. Beograd pa bo po njegovih besedah v odgovor razmislil o napotitvi do 1000 pripadnikov srbskih varnostnih sil, kar da je v skladu z resolucijo 1244 Varnostnega sveta ZN.

Sever Kosova je sicer v zadnjih dneh pretreslo več incidentov - lokalni mediji so iz mest Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić in Zvečan poročali o detonacijah neznanega izvora, oglašanju siren in zbiranju ljudi pred uradi volilnih komisij. Prav v teh mestih so kosovske oblasti za 18. december razpisale izredne županske volitve, potem ko so v začetku novembra odstopili tamkajšnji srbski župani zaradi zahteve Prištine po zamenjavi srbskih registrskih tablic s kosovskimi.