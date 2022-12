V petminutnem videoposnetku, objavljenem na Instagramu v francoščini in angleščini, je s čustvi prevzeta in v solzah povedala, da se z zdravstvenimi težavami sooča že dolgo časa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Pred kratkim so mi diagnosticirali zelo redko nevrološko motnjo, imenovano sindrom otrdelega telesa, ki prizadene približno enega na milijon ljudi,«j e dejala kanadska pevka.

Dodala je, da sindrom povzroča krče, ki vplivajo na vse vidike njenega vsakdanjega življenja. Krči vplivajo na hojo in ji onemogočajo, da bi uporabljala svoje glasilke za petje tako, kot je vajena. »Z bolečino vam moram danes povedati, da to pomeni, da februarja ne bom pripravljena za začetek turneje v Evropi,« je povedala pevka.

Celine Dion, ki je stara 54 let, je še dodala, da ima podporo svojih otrok in ekipe zdravnikov, ki se vsak dan trudijo izboljšati njeno stanje. »Vse, kar znam, je petje, to počnem že vse življenje in to počnem najraje,« je v solzah še dejala Dion in dodala, da pogreša ljudi, »da bi videla vse vas, da bi bila na odru in nastopala za vas«.

Na Instagramu so so nato zvrstili izrazi podpore številnih ljudi. Med več deset tisočimi, ki so ji zaželeli vse dobro, so bili tudi pevka Gwen Stefani, modna oblikovalka Donatella Versace in igralka Kate Hudson. Celine Dion je je svoje video sporočilo sklenila v optimističnih tonih. »Upam, da sem na poti do okrevanja. Na to se osredotočam,« je povedala. Kanadska pevka je krče prvič omenila, ko je v začetku letošnjega leta preložila svojo evropsko turnejo.

Osem poletnih nastopov so v celoti odpovedali

Njene spomladanske koncerte v Evropi, ki bi se naj februarja začeli na Češkem, so preložili na leto 2024, osem poletnih nastopov so v celoti odpovedali. Številni nastopi med koncem avgusta in oktobrom pa niso bili spremenjeni. Svetovna turneja Celine Dion Courage World Tour se je začela leta 2019. Od takrat je imela 52 nastopov, nato je pandemija covida-19 prekinila preostale. Kasneje je zaradi zdravstvenih težav odpovedala še severnoameriški del turneje. To naj bi bila prva svetovna koncertna turneja z grammyjem nagrajene pevke po desetih letih in prva brez njenega soproga in menedžerja Reneja Angelila, ki je leta 2016 umrl za rakom.

Celine Dion, ki prihaja iz kanadskega mesta Quebec, je svetovno slavo dosegla v 90. letih prejšnjega stoletja z glasbenimi uspešnicami, med katere sodita My Heart Will Go On, z oskarjem nagrajena pesem iz filma Titanik Jamesa Camerona, in The Power of Love. S svojimi koncerti še vedno razproda velike stadione po vsem svetu. Svetovni uspeh ji je prinesel tudi redno nastopanje v Cezarjevi palači v Las Vegasu, kjer je imela več dolgih gostovanj.