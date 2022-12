»Nisem zadovoljen, čeprav smo prevladovali in bili boljši. Za zmage je treba dosegati gole, zato pozimi potrebujemo nakup napadalca. Z le 31 goli ne moreš biti prvak, ampak si v sredini lestvice. Morajo napredovati igralci pa tudi klub,« je bil vidno nezadovoljen trener Olimpije Albert Riera, ki ga vse bolj moti igra tekmecev na protinapade. Vodilna Olimpija v finišu jesenskega dela sezone popušča, saj je v Stožicah remizirala še na drugem derbiju zapored. Tako kot tekma s Celjem se je tudi z Muro končala brez zadetkov. Ljubljančani so imeli premoč, a bili na težkem igrišču premalo natančni pri podajah in premalo odločni v zaključku akcij, ko so nekateri posamezniki v želji po dokazovanju na trenutke igrali privatno tekmo. Po priložnostih je bila Mura bližje zmagi, a je Olimpijo reševal vratar Matevž Vidovšek, ki je na 13 tekmah v slovenski ligi prejel zgolj en zadetek.

Mura premalo pogumna

»Vedeli smo, da si Olimpija želi posest. V prvem polčasu nismo spoštovali načrta, bili smo premalo pogumni. Ob vsakem manjšem pritisku smo se reševali z dolgimi žogami, se skrivali in nismo prevzemali odgovornosti. V drugem polčasu je igrala druga ekipa, ki si je upala veliko več. Imeli smo zelo obetavne situacije in točka je zaslužena. Olimpija je le redko prihajala do čistih priložnosti, mi pa smo jih imeli dovolj za zmago, a nismo zadeli,« je tekmo videl trener Mure Damir Čontala. Mura je imela v enajsterici ofenzivne igralce (Bobičanec se zaradi govoric o prestopu v Celje psihološko ni čutil sposobnega za igro), podoba na igrišču pa je bila povsem obrambno postavljena z dvema zgoščenima linijama in s čakanjem na protinapade. Olimpija je imela popolno premoč v posesti žoge v prvem polčasu (72:28), vendar je bila nekonkretna in edino priložnost je zapravil Kvesić. Mura je dvakrat resneje pogledala čez polovico igrišča in obakrat je obramba Olimpije naivno izpadla. Najprej je povsem osamljeni Daku z glavo streljal v vratarja Vidovška, nato so se gostje veselili gola, a je bil po posredovanju VAR razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja strelca Klepača. Tudi Olimpiji je VAR razveljavil lep zadetek Sešlarja, ker je bil podajalec Kvesić v nedovoljenem položaju.

Elšnik: Frustracije se nabirajo

V drugem polčasu so Prekmurci pokazali več ambicioznosti v napadu, a največjo priložnost jim je z napako ponudil Ratnik, vendar je Daku izgubil dvoboj z vratarjem Vidovškom. Priložnost tekme je zastreljal Kvesić, ko je bil povsem sam pred golom Mihelaka, a je njegov strel oplazil vratnico z zunanje strani. V zaključku tekme sta obe ekipi iskali zmagoviti gol, bilo pa je tudi veliko živčnosti na obeh klopeh, prednjačila je ljubljanska. »Strokovni štab Olimpije je pokazal veliko nespoštovanja do nas z raznimi gestami in verbalnimi izrazi. Trener se po tekmi ni rokoval, ampak je le vrgel plastenko na igrišče in odšel. Olimpija premalo spoštuje vse nas druge in vnaša nemir,« je pojasnil Čontala. Riera se je branil, da je le reagiral na njihove pripombe, da se tudi Simeone ne rokuje s trenerji nasprotne ekipe.

»Imeli smo popolno kontrolo nad tekmo, a je nadležno, ker tega nismo potrdili z golom. Nabirajo se frustracije, ko ob prevladi ne dosegamo golov. Od vratarja do kazenskega prostora vse deluje popolno, a nato bi morali s kakovostjo poskrbeti, da zabijemo gol, ki pa ga ni,« je dodal kapetan Olimpije Timi Max Elšnik.

Vrstni red: Olimpija 45, Koper 32, Mura in Celje po 31, Maribor 30, Domžale 28, Bravo 22, Gorica in Radomlje po 13, Tabor 12.