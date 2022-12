To je pomembno, še posebej za nekoga, ki je na tako visoki ravni kot Tadej. Vseskozi se nekaj zahteva od njega,od prve dirke v februarju do zadnje v oktobru. Vedno, ko štarta, ima v mislih zmago. Rezultati sledijo željam, ali zmaga ali pa se uvrsti v prvo trojico, deseterico. Vedno je v boju za vrh. To je velik mentalni napor. Potem so tukaj še višinske priprave, ki jih ljudje, od zunaj ne vidijo. Tadej je v letošnjem letu štartal 54-krat, kar ni tako veliko, vendar je treba zraven prišteti še dvoje tritedenskih višinskih priprav, testiranja v vetrovnikih, preizkušanje opreme na dirkališču, sponzorske obveznosti. Zdoma je bil veliko več kot 100 dni in na koncu sezone je to psihično zahtevalo svoj davek. Zato so štirje tedni premora izjemno pomembni, to je minimum, ki mu ga priporočam po sezoni. x Delo