Rusija je z neprestanimi napadi poškodovala ali uničila že več kot polovico ukrajinskega elektroenergetskega omrežja, zaradi česar so milijoni Ukrajincev brez elektrike. Napadi so še vedno tako intenzivni, da ukrajinske službe za nujno ukrepanje ne zmorejo sproti popravljati elektroenergetskega omrežja. Zato se je Evropski parlament povezal z mrežo Eurocities, v katero je vključenih več kot 200 največjih evropskih mest, da bi Ukrajincem podarili električne generatorje, transformatorje in rezervne dele za popravilo elektroenergetskih omrežij in tako omogočili, da bodo lažje prebrodili ostro zimo.

Z akcijo »Generatorji upanja« bomo pomagali obleganim ljudem na zelo praktičen in konkreten način priskrbeti energijo in čisto vodo. Omogočili jim bomo dostop do vsakodnevnih storitev, ki so nam samoumevne. Generatorji bodo omogočili neprekinjeno delovanje osnovnih storitev v državi, saj bodo zagotavljali energijo bolnišnicam, šolam, vodovodnim omrežjem, centrom za pomoč, zavetiščem, telefonskim oddajnikom, in še bi lahko naštevala. Zato pozivam vsa mesta in regije po vsej Evropi, naj se pridružijo akciji Generatorji upanja. Za pomoč Ukrajini smo mobilizirali vse naše mreže, vseh 705 poslank in poslancev Evropskega parlamenta in vse druge stike. Združeni lahko veliko dosežemo.

Zamisel je preprosta in praktična in jo lahko hitro uresničimo. Generatorje je na trgu težko dobiti, države pa so tudi že podarile, kar so imele na zalogi. Toda mesta in regije po vsej Evropi še imajo proste zmogljivosti in se lahko pridružijo naši akciji. Nacionalni organi civilne zaščite zbirajo podarjeno opremo, ki bo prepeljana do enega od treh evropskih vozlišč, vzpostavljenih v okviru mehanizma EU za civilno zaščito. Ukrajinske oblasti se lahko potem odločijo, kje v državi jo najbolj potrebujejo, in jo nato tja tudi dostavijo.

Na našo akcijo se je odzvalo že več mest, od Rima do Tallinna, in podarilo različno velike in močne generatorje. Generatorje nam ponujajo tudi običajni ljudje, ki želijo prispevati po najboljših močeh. Evropejci in Evropejke želijo pomagati. To je solidarnost v praksi. To je Evropa v akciji.

Ponosni smo lahko na solidarnost z Ukrajino, ki jo Unija in njene države članice izkazujejo na političnem, humanitarnem, vojaškem in finančnem področju. Pokazale so jo tako, da so Ukrajini podelile status kandidatke za članstvo v EU, uvedle sankcije proti Rusiji, zagotovile humanitarno pomoč Ukrajini in sprejele milijone njenih državljanov, ki so zbežali pred vojno. Pomagale so ji tudi s prepotrebno vojaško opremo in usposabljanjem ter z več svežnji pomoči v višini devet milijard evrov v letošnjem letu in 18 milijard evrov v naslednjem. Obiskali smo Kijev, da bi ukrajinskemu narodu izrazili svoje prijateljstvo in zavezanost. Zdaj je čas, da se izkažemo s praktično in oprijemljivo podporo, ki bo Ukrajincem pomagala prestati zimo.

V kriznih časih potrebujemo upanje. Potrebujemo prijatelje. Potrebujemo podporo. V Ukrajini ljudje to zimo potrebujejo elektriko, vodo in ogrevanje. Lahko jim pomagamo. Nekaj lahko naredimo. Zmogli bomo.

Roberta Metsola je predsednica Evropskega parlamenta.