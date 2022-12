Če imaš takšno hčer, kot jo ima 82-letna Brazilka Genevieve Boghici, res ne potrebuješ sovražnikov. Oseminštiridesetletna Sabine Coll Boghici jo je namreč z nenavadno, dve leti trajajočo mrežo prevar ogoljufala za okoli 140 milijonov evrov. Prilastila si je njen denar, nakit in umetnine nekaterih najboljših brazilskih slikarjev, ki jih je podedovala po svojem pokojnem možu, zbiratelju umetnin Jeanu Boghiciju. Pred meseci so jo aretirali, s tem pa razkrili klobčič večletnih prevar. V goljufiji so sodelovale tudi jasnovidke, še štiri osebe so prijeli. Srbska državljana, Slavko Vuletić in njegova hči Diana Rosa Aparecida Stanesco Vuletić, pa sta na begu.

Leta 2020 je 82-letno Genevieve obiskala lažna jasnovidka in ji s pomočjo tarota s težkim srcem razkrila vizijo o preteči nenadni smrti njene hčere. Po pisanju srbskega Kurirja se je s kristalno kroglo, v kateri je videla prihodnost, opremila prav Srbkinja Diana, ki je ženski razodela, da je njena hči na smrt bolna. Gospa Genevieve je bila strta, a Diani ni želela razkriti vrednosti svojega imetja. Šele tretji jasnovidki je zaupala, koliko sredstev ima ter da lahko z njimi poskusi rešiti hčer pred tragično usodo. Opremljeni z osebnimi informacijami so lažni jasnovidci delovali pristno, bili so polni pravih odgovorov na vprašanja, za katera je gospa, pod krinko izboljšanja duhovnega zdravljenja, zapravila pravo premoženje. V samo nekaj seansah naj bi gospa pri njih pustila kakšen milijon evrov.

Več deset milijonov evrov vredne umetnine

Po navedbah policije so sledili meseci groženj, 48-letna hči pa jo je imela ves ta čas zaprto doma, brez stika z zunanjim svetom, po pisanju medijev naj bi jo tudi stradala. Sabine in »jasnovidka« sta prvo od umetnin iz mamine hiše odnesli pod pretvezo, da je prekleta in oddaja negativno energijo, ki bi se je lahko rešili le z molitvijo, je za Reuters pojasnil policist Gilberto Ribeiro iz Ria de Janeira. Šele po letu dni laži in različnih pritiskov se je gospa odpravila na policijo in nepridiprave prijavila. Dotlej je bil njen dom že povsem izropan. Izginilo je 16 umetnin, vključujoč dela brazilskih umetnikov Cicera Diasa, Rubensa Gerchmana in Alberta Guignarda. Odnesli so tudi tri umetnine Tarsile do Amaral, ene vodilnih latinskoameriških modernističnih umetnic, katerih vrednost je policija ocenila na okoli 135 milijonov evrov. V policijski raciji so na domu ene od lažnih jasnovidk zaplenili enajst umetnin, med drugim Sol Poente, Sončni zahod Amaralove, še tri druge so našli nekje v Sao Paulu. Dve umetnini so po navedbah Reutersa že prodali muzeju v Buenos Airesu in ju zato še niso dobili nazaj.

Po navedbah policije je bilo v goljufijo vpletenih sedem oseb, ki jim sedaj grozijo ovadbe zaradi goljufije, tatvine, izsiljevanja in protipravnega odvzema prostosti.