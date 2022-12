Predzadnja letošnja premiera v Mestnem gledališču ljubljanskem bo psihološka srhljivka Neznanec, ki jo bodo v režiji Barbare Hieng Samobor krstno uprizorili jutri ob 20. uri na velikem odru, nastala pa je po motivih uspešne igre Inšpektor na obisku (An Inspector Calls) britanskega dramatika Johna Boyntona Priestleya iz leta 1945. Ta je bila sicer v MGL že uprizorjena pred sedmimi desetletji kot ena od prvih predstav v tem gledališču sploh, zdaj pa se vrača v posodobljeni različici – direktorica in umetniška vodja MGL se namreč pri uprizoritvi ne podpisuje le kot režiserka, temveč je besedilo za to priložnost tudi na novo prevedla in izdatno priredila, pri tem pa dogajanje prestavila v sodobni čas ter slovensko okolje.

»Željo po postavitvi tega razmeroma starega besedila sem v sebi nosila že dolgo, saj je zaradi vsebine še danes aktualno, morebiti celo vedno bolj, kajti med drugim govori o izumiranju solidarnosti in sočutja,« pojasnjuje Barbara Hieng Samobor. »Sem pa kar precej razmišljala, kako naj ga primerno priredim, saj je v nekaterih potezah zelo zaznamovano s časom svojega nastanka, pa čeprav je v žanrskem smislu pravzaprav tudi sila sodobno: psihološka kriminalna drama je namreč danes silno priljubljena tako v gledališču kot v filmu ali na televiziji, celo v prozi, saj je mogoče skozi njo spregovoriti o številnih temah – in to na več različnih ravneh.« Kar navsezadnje velja tudi za Priestleyjevo igro, ki se prek napete zgodbe hkrati kritično ozira na razslojenost in razčlovečenost britanske družbe na začetku 20. stoletja: v njej se namreč premožna meščanska družina zbere na razkošnem praznovanju zaroke ene izmed hčera, toda prešerno razpoloženje zmoti policijski detektiv, ki jim začne postavljati vprašanja v zvezi s samomorom neke ženske, ki je domnevno nihče od njih ne pozna ...

Pošasti, ki so nam blizu

Drugače kot v izvirniku je dogajanje v novi različici umeščeno v sedanjost, prizorišče pa je Barbara Hieng Samobor preselila v čakalnico na ljubljanski urgenci, kjer člani bogate povzpetniške rodbine čakajo sorodnico, ki je na neki zabavi pretiravala – in kjer jih nagovori skrivnostni neznanec, ki zase trdi, da je policijski inšpektor. »S to premestitvijo sem likom zaprla vse možnosti odhoda, hkrati pa tudi poskrbela, da mora do razpleta priti prav tam in v istem večeru,« je povedala. Po njenih besedah sicer uprizoritev zaznamuje mešanica bizarnih vsebin in zelo resnih tem, pri katerih pa so se trudili izogibati moraliziranju. »Sodbe prepuščamo gledalcu, dejstvo pa je, da vse osebe v igri v sebi nosijo tako dobro kot slabo.«

Kot pristavlja dramaturginja uprizoritve Eva Mahkovic, so vsi liki v igri na neki način srhljivi, kajti brez izjeme počnejo različne sporne stvari. »Toda kolikor so predvsem odsev vedno bolj ponorelega sveta, jih je mogoče nekako tudi razumeti. To so pravzaprav pošasti, s katerimi se lahko poistovetimo.« Po njenih ugotovitvah se v uprizoritvi mešata dva žanra, tradicionalni tip kriminalke v slogu Agathe Christie in pa družinska drama, prepletena z družbenim komentarjem, ki je pogosta znotraj sodobne televizijske produkcije. »Prisoten je tudi neki feministični pridih, saj so glavne v tej družini ženske, v primerjavi z izvirnikom pa je bolj poudarjena tudi tematika medgeneracijskega konflikta.« Igrajo Tjaša Železnik, Nataša Tič Ralijan (v alternaciji z Mojco Funkl), Ana Pavlin, Gal Oblak, Filip Štepec in Boris Kerč, scenografijo je zasnoval Darjan Mihajlović Cerar, kostume pa Bjanka Adžić Ursulov.