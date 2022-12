Podjetje Klin iz Logatca, ki ga vodi Leon Kranjc, se ukvarja z izdelavo in vgrajevanjem dimniških sistemov ter prodajo in montažo kaminskih peči. Letos so se preselili v nove proizvodne prostore, kjer so pridobili tudi skladiščni prostor in prostor za laserski razrez pločevine, naložba pa jim bo po Kranjčevih besedah pomagala 30-letno tradicijo nadgraditi z maloserijsko proizvodnjo.

Družinsko gradbeno podjetje GIC Gradnje iz Rogaške Slatine, katerega direktor in lastnik je Ivan Cajzek, posluje 32 let. V tem obdobju so po navedbah OZS uspešno dokončali več kot tisoč projektov. Gradijo poslovne, gospodarske, industrijske in turistične objekte, izvajajo sanacije in adaptacije ter obnavljajo kulturno dediščino. Poleg tega gradijo in vzdržujejo infrastrukturo ter izvajajo inženirske storitve.

Posebno priznanje je prejela najstarejša obrtnica letošnjega leta. To je 76-letna Margit Grah iz Svetega Jurija na Goričkem, ki se s frizerstvom ukvarja 55 let. Častni član zbornice pa je postal Branko Meh, ki jo je kot predsednik vodil devet let.

Cvar: Nagrajenci dokazujejo kakovost in uspešnost slovenske obrti in podjetništva

Kot je poudaril predsednik OZS Blaž Cvar, prejemniki priznanj dokazujejo kakovost in uspešnost slovenske obrti in podjetništva. Malo gospodarstvo je za Slovenijo po njegovih besedah izjemnega pomena, saj predstavlja več kot 99 odstotkov celotnega gospodarstva in zaposluje več kot 350.000 ljudi. »Prav zato si ta segment gospodarstva zasluži posebno obravnavo in posebno pozornost,« je dodal.

To je po njegovih besedah še posebej pomembno v tokratni krizi, ki jo zaznamujejo zelo visoke cene energentov. Ukrepi, ki jih je pripravila vlada, so dobrodošli, a v trenutni obliki ne morejo zadostovati, je opozoril. Posebej je pozval k oblikovanju cenovne kapice za ceno električne energije. »Bolj kot subvencije si obrtniki in podjetniki želite takšno ceno električne energije, ki je primerljiva s cenami v tistih državah, s katerimi tekmujemo na trgu,« je dejal.

Han: Vlada prepoznava dosežke obrtnikov in podjetnikov

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je zbranim obrtnikom in podjetnikom zagotovil, da vlada prepoznava njihove dosežke in sliši njihove pozive, kar velja tudi v tokratni krizi. »V težkih časih je potrebna vztrajnost. Svetovno gospodarstvo prestaja največjo preizkušnjo v zadnjih desetletjih. Tisti, ki v teh časih zmorete inovativnost in podjetnost, boste zagotovo ključni nosilci gospodarskega razvoja naše države,« je dejal.

Obljubil je, da se bo s svojo ekipo do konca trudil oblikovati takšne ukrepe za naslavljanje energetske draginje, ki bi pomagali čim širšemu krogu podjetij. »Poleg države pa nam more ob strani stati tudi Evropa, ki je v zadnje pol leta po mojem mnenju zgrešila najpomembnejši cilj - cilj solidarnosti,« je dodal.