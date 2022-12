Potem ko sta bila na 22. svetovnem nogometnem prvenstvu na sporedu prva prosta dneva, gre od danes naprej zares. V boju za naslov prvaka je ostalo še osem reprezentanc, vsaka od njih pa je trdno prepričana, da lahko pride do večne slave. Roke si manejo tudi ljubitelji najbolj priljubljenega športa na svetu, saj pari četrtfinala obetajo prave poslastice. Danes se bosta najprej pomerili Hrvaška in Brazilija, nato Nizozemska in Argentina, jutri pa sta na sporedu para Maroko – Portugalska in Anglija – Francija. Večina nogometnega sveta si v polfinalu želi gledati večni južnoameriški derbi med Brazilijo in Argentino, a sta evropska predstavnika odločena, da pokvarita načrte.

Hrvaška – Brazilija (danes ob 16. uri)

Hrvaška na letošnjem svetovnem prvenstvu ne navdušuje, a se je kljub temu prebila v četrtfinale, kar je odlika velikih reprezentanc. Moštvo selektorja Zlatka Dalića je vedno samozavestno, a to pot odkrito priznava, da vloga favorita pripada Braziliji. »Ne slepimo se, Brazilija je v primerjavi z nami favoritinja. Igra samozavestno, v njeni ekipi je odlična kemija. Brezpredmetno je govoriti o posameznikih, saj so vsi izredno kakovostni, zdaj pa se je po poškodbi vrnil še Neymar. A ne glede na to sem prepričan, da se jim lahko enakovredno postavimo po robu. Ne bi rekel, da so možnosti ravno polovične, nismo pa v vlogi avtsajderja. S pametno igro in pravo taktiko lahko upamo na presenečenje. Zagotovo se ne bomo z njimi spustili v odprt boj, saj bi bil to samomor. Govoril sem z igralci, ki v klubih igrajo z brazilskimi reprezentanti, da sem izvedel še kaj več o individualnih značilnostih nekaterih. Pogledal sem si tudi vse tekme Brazilije na tem prvenstvu in videl, da se jim je daleč najbolje po robu postavila Švica. Ubrali so najboljšo taktiko in jih najbolje omejili. Do prvega gola je dobro igrala tudi Srbija, a nato razpadla. Na neki način bo naša naloga preslikati igro Švice,« je razkril Zlatko Dalić, ki upa, da se njegovi igralci v osmini finala, ko so proti Japonski slavili šele po enajstmetrovkah, niso preveč izčrpali.

Precej lažje delo so imeli v osmini finala Brazilci, ki so brez težav s 4:1 odpravili Južno Korejo. V igri moštva selektorja Titeja je zaznati igrivost, kar je pri Neymarju in soigralcih ključno za uspeh. Po enem izmed golov v osmini finala se je igralcem pri plesu pridružil tudi selektor, vsi v en glas pa so po tekmi zatrjevali, da to nikakor ni znamenje nespoštovanja nasprotnika, temveč zabave na igrišču. Brazilija se zaveda nevarnosti, ki jo predstavlja Hrvaška, a odkrito računa na napredovanje. Nasprotnika in soigralca pri Realu Madrid Luko Modrića močno spoštuje Vinicius Junior. »Neverjeten je. Ogromno stvari me je naučil tako na igrišču kot zunaj njega. V Madridu vsak dan napredujem ob njem. Ob tem se po njem tudi zgledujem, saj je neverjetno, kako dobro igra pri 37 letih. To je redko. Vesel sem, da se bova pomerila. Naj zmaga najboljši.«

Nizozemska – Argentina (danes ob 20. uri)

Če Brazilija na tokratnem svetovnem prvenstvu deluje suvereno, tega ne moremo trditi za Argentino. Že uvoden poraz proti Savdski Arabiji je sprožil dvome o realni pripravljenosti Lionela Messija in soigralcev, še dodatno pa tekma osmine finala proti Avstraliji, kjer so Argentinci sicer prevladovali, a bi v zaključku kakovostno skromni nasprotnik skoraj izenačil na 2:2. Precej bolj kompaktna deluje Nizozemska, za katero se zdi, da raste skozi prvenstvo. Edino nekoliko slabšo predstavo je pokazala proti Ekvadorju, s katerim je remizirala 1:1. »Čaka nas izjemen obračun med dvema zgodovinsko gledano nogometnima velikanoma. Žal bo moral nekdo izpasti in upamo, da to ne bomo mi,« pravi 44-letni argentinski selektor Lionel Scaloni, ki izjemno spoštuje nizozemskega selektorja Louisa van Gaala. »Še kot igralec sem ga spremljal z občudovanjem. Izredno sem ponosen, da se bom lahko pomeril z njim. Vsi vemo, kaj vse je naredil za nogomet in koliko trenerjev je poskušalo kopirati njegove zamisli. Čeprav tokratna Nizozemska morda ni tako polna zvezdnikov kot v preteklosti, ima natančno izdelan slog igre.«

Van Gaal pred spopadom osmine finala odkrito priznava, da si želi maščevanja za svetovno prvenstvo 2014 v Braziliji, ko je Argentina Nizozemsko izločila v polfinalu po izvajanju enajstmetrovk. »Takrat smo povsem onemogočili Messija, ki se celotno tekmo praktično ni dotaknil žoge, nato pa smo izpadli po enajstmetrovkah. Ne skrivam, da se jim želim maščevati, saj me je tisti poraz še dolgo bolel,« je jasen Louis van Gaal, ki je z Nizozemsko neporažen že na 19 zaporednih tekmah. »Čutim, da lahko pridemo do konca. A tega nikakor ne trdim. Moja prihodnost? V principu se bom po koncu svetovnega prvenstva upokojil, a zagotoviti tega ne morem.«