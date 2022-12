S sajenjem dreves bližje krajinskemu parku

Na območju Prevojskih ribnikov, in sicer ob robu Prevojskih gmajn, je konec novembra več kot štirideset prostovoljcev sadilo drevesa. V prst so zakopali 150 sadik hrasta, bukve, jelše, jerebike, smreke, črne jelše, bora, gabra in trepetlike. Poleg zasaditve dreves je bil namen akcije dvigniti zavest ljudi o pomenu močvirij. Sajenje je še posebej pomembno zato, ker bo to območje postalo del novega krajinskega parka.