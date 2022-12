Ministrica Tatjana Bobnar je o imenovanju Lindava na mesto generalnega direktorja policije s polnim mandatom s premierjem Golobom govorila že 10. novembra letos, takrat pa naj bi ji Golob dal jasno vedeti, da ga naj niti ne predlaga za polni mandat, saj da ni izpolnil pričakovanj in ni opravil »čiščenja policije«, je v izjavi za medije po zasedanju notranjih ministrov v Bruslju zatrdila Bobnarjeva. Golob naj bi ob tem predlagal tudi, da s podaljšanjem statusa v. d. generalnega direktorja Lindav dobi še eno tako imenovano poskusno dobo.

Prav tako na dnevni red vlade ni bil uvrščen predlog Bobnarjeve za imenovanje Slavka Koroša na mesto generalnega direktorja direktorata za policijo in druge varnostne naloge s polnim mandatom, in sicer s pojasnilom, da bi »morda na tem mestu želela imeti koga drugega«. Tak predlog je Bobnarjeva zavrnila, danes pa je v izjavi za medije znova poudarila, da je Koroš vrhunski strokovnjak, ki je v tem tednu tudi predstavil ugotovitve izrednega nadzora ravnanja policije pri varovanju protestov v zadnjih dveh letih.

»Vlada si je ob nastopu mandata zadala, da bo delovala strokovno«

Po zaostritvi odnosov s premierjem Golobom, pa je Bobnarjevi kot možnost za povrnitev zaupanja ponudil, da iz »policije odpusti določeno osebo«. Koga, notranja ministrica ne razkriva, je pa zatrdila, da ni šlo za osebo, ki bi bila kakorkoli povezana z ravnanjem na protestih ali bi kakorkoli ravnala nezakonito, prav tako ni dobila svojega položaja v mandatu vlade pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. »Očitno se je zameril nekomu iz krogov predsednika vlade, to je pravzaprav samo eden od pritiskov, ki kažejo na tendenco politike po obvladovanju policije,« je prepričana.

Ob tem je spomnila, da si je vlada ob nastopu mandata zadala, da bo delovala strokovno. »Zavedam se, da sem na mestu ministrice za notranje zadeve, pa vendar sem v prvi vrsti - in to je predsednik vlade ob mojem imenovanju tudi posebej izpostavljal - strokovnjak na tem področju,« je spomnila. Če ti najožje sodelavce določajo drugi, po ministričinem mnenju ni mogoče dobro opravljati svojega dela, zato se njene poti z vlado razhajajo.

»Čas vedno postavi vse stvari na svoje mesto«

Kot je še zatrdila, si je želela, da bi sodelovanje zaključili s pogovorom, a se je v javnosti pojavilo »toliko neupravičenih, nepoštenih insinuacij«, sta se z Lindavom morala odzvati. »Čas vedno postavi vse stvari na svoje mesto in prepričana sem, da bo tako tudi v tem primeru,« je ob tem optimistična ministrica.

Odhajajoča ministrica Bobnar je sicer v sredo premierju tudi posredovala poročilo o političnih pritiskih, ob tem pa ga je obvestila, da bo po vrnitvi s službene poti v Bruslju podala pisno odstopno izjavo. Omenjeno poročilo je Bobnarjeva, kot je dejala danes, posredovala tudi državnemu tožilstvu in komisiji za preprečevanje korupcije. Bobnarjeva je še zatrdila, da bo svoje naloge do izbire novega vodstva notranjega ministrstva opravljala z vso odgovornostjo in se bo zavzemala, da bodo te opravljene zakonito, strokovno in učinkovito.